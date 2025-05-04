【波克夏股東會】巴菲特即將退休！庫克發文致敬：無數人智慧的啟迪

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 16:15

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在波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 公司年度股東大會上，94 歲的投資大師華倫 · 巴菲特宣布，將於 2024 年底正式卸下執行長一職，並推薦副董事長格雷格 · 阿貝爾接任。在這一重大時刻，蘋果 (AAPL-US) 執行長提姆 · 庫克於社交平台發文，感性致敬巴菲特，稱他為「無數人智慧的啟迪」。

據報導，庫克表示，能認識巴菲特是他人生中莫大的榮耀，並肯定巴菲特選擇阿貝爾接班是極為明智的決定。他對波克夏未來的管理充滿信心，也再次展現兩人之間的深厚情誼與相互敬重。

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在股東大會致詞中，巴菲特也不吝讚美庫克對蘋果的貢獻，認為他成功帶領公司延續成長，即使無法像賈伯斯那樣帶來顛覆性創新，仍為蘋果寫下輝煌篇章。巴菲特幽默表示：「庫克為波克夏賺的錢，比我還多。」

根據巴菲特透露，波克夏自 2016 年到 2018 年投入約 35 億美元購入蘋果股票，至 2023 年底已增值至約 1730 億美元，成為波克夏最重要的投資之一，堪稱歷史最佳佈局之一。