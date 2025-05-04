澤倫斯基拒絕停火3天！ 俄羅斯放狠話：基輔可能見不到5月10日的黎明

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 17:24

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俄烏戰爭持續延燒，和平曙光似乎仍遙不可及。烏克蘭總統澤倫斯基於 5 月 3 日公開拒絕俄羅斯總統普丁所提出的 72 小時停火提議，並強調在與美國協商後達成一致認知，認為「30 天的全面停火」才是通往和平的正確第一步。

據報導，澤倫斯基對俄方希望在 5 月 9 日「勝利日閱兵」期間實施短暫停火的提議表達強烈不滿，稱其為「一場戲劇演出」，並拒絕保障出席該典禮的外國領袖在俄國境內的安全。他表示：「我們不負責俄羅斯領土上的安全，俄方應該自行負責。」

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對於基輔的強硬回應，克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）表示，停火提議是俄方對烏克蘭和平意願的「試金石」。同時，俄國安全會議副主席梅德維傑夫也在 Telegram 警告：「若烏方挑釁持續，基輔可能見不到 5 月 10 日的黎明。」

為紀念蘇聯戰勝納粹德國 80 週年，俄國計畫於 5 月 9 日舉辦大型閱兵，並邀請包括中國國家主席習近平等逾 20 國領袖。

然而，緊張局勢令部分原定出席的領袖退縮，塞爾維亞總統武契奇與斯洛伐克總理費佐都突然「身體不適」，傳印度國防部長辛格也可能取消行程。

正當外交破局之際，烏克蘭軍方 3 日宣布，一架搭載導彈的海上無人艇成功擊落俄軍蘇 - 30 戰鬥機，創下全球首例「海上無人艇擊落戰機」紀錄。烏國防部也發布影片佐證，展示這場震撼全球的軍事創舉。