本週操盤筆記：輝達財報、Fed會議紀錄、美零售股業績

鉅亨網新聞中心 2024-02-18 21:50

本週重點國際財經大事包括：美國晶片巨擘輝達、家得寶和沃爾瑪在內等多家零售商公布最新財報，同時美國聯準會 (Fed) 也將公布上次貨幣政策會議記錄，另外多名 Fed 理事與決策官員還會陸續發表談話。其他消息方面，歐元區最新通膨數據將揭曉，主要經濟體採購經理人 (PMI) 數據也將出爐。

1. 輝達財報

美國晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 將於本週三 (21 日) 美股盤後公布 2024 會計年度第四季財報 (截至 2024 年 1 月 28 日)，分析師預計這家晶片製造商受益於人工智慧 (AI) 的繁榮，利潤和營收將大幅增長。

FactSet 調查的分析師預估，輝達該季調整後每股純益為 4.59 美元，年增 422%，營收為 203.7 億美元，成長 237%，預料該公司連續第三季實現鉅額盈利。此外，分析師還估輝達 2025 會計年度第一季每股純益有望達 5 美元，年增 359%，銷售額達 221.2 億美元，年增 208%。

投行 Loop Capital 分析師上週五 表示，近來輝達股價的強勁態勢遠未結束，給予輝達「買入」(Buy) 評等，並設定了華爾街最高的目標價每股 1,200 美元。

分析師表示，之所以給出如此高的目標價，是因為隨著投資人對其人工智慧 (AI) 前景的押注，以及超大規模運算中心向更大規模的圖形處理器 (GPU) 運算過渡，相信輝達正處於多年週期的「前端」。

報告指出，這種現象預估將有助於輝達股價在未來兩個會計年度中上漲到分析師預估的共識目標價，單單是在 2023 年，輝達在 GPU 方面的業務機會就可能達到 1,500 億美元。

2.Fed 會議紀錄

Fed 將於台灣時間週四 (22 日) 凌晨三點公布最新貨幣政策會議紀錄，將成為市場的焦點。美國上週公布的重磅通膨數據均顯示通膨回溫，不僅透露通膨頑強難降，也表明 Fed 對抗通膨的戰鬥似乎尚未結束，市場對首次降息時間點的預測也一次比一次晚。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 上週預估，一系列的數據顯示，通膨之戰尚未結束，持續存在的物價壓力表明，Fed 的下一步政策有可能升息，而不是降息。

值得注意的是，本週還有多名 Fed 官員將發表談話，包括今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的波斯提克、4 位理事傑佛遜、鮑曼、庫克和華勒，他們分別於週三、週四、週五 (23 日) 發表談話。

3. 美國零售商上季業績

華爾街對於美國民眾繼續消費，似乎抱持著樂觀態度。Bloomberg Intelligence 彙編數據顯示，分析師預估，標普 500 指數非必需消費品公司今年的營收和獲利成長將連續兩年勝過大盤。