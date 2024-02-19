〈走進中國〉下圍棋、擺紋眉攤......星巴克門市成了「人民公園」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-19 08:00

昔日的星巴克，是高檔商務會客室，是自由職業者的高效率天堂。在這裡悠哉地喝一杯咖啡，展示著進城務工人員奮鬥多年的成果。即使人到中年被公司裁員，也習慣性地帶電腦到星巴克，打發漫長白晝。

如今，這家國際連鎖咖啡館，陸續被廣大群眾開發出千百樣的使用場景：從圍棋角、嗑瓜子涼亭到熱水免費供應點，不一而足。在社交媒體上，經常看見網友為能否在星巴克擇菜或睡覺而爭論不休。

圍棋星巴克

據《新周刊》報導，近日有網友去上海一家星巴克買咖啡，竟誤入「圍棋愛好者的天堂」。放眼望去，咖啡館室內外幾乎每張桌子都擺著棋盤，過道也被棋友圍得水洩不通。

相關影片在 B 站發布不到一個月，已被超過 100 萬名網友圍觀。不少人看了影片後，慕名去線下打卡這家「圍棋星巴克」。

據《澎湃新聞》報導，這家星巴克位於中潭路地鐵站附近，每逢周一、四、六下午，都會有棋友自發組織圍棋活動。棋盤前有家長陪同的小孩哥、放寒假的大學生、正在找工作的中年人，以及退休老人等。

低頭吸一口拿鐵，斟酌下一著落子，從白天下棋到黑夜。有人感嘆這場景是「東西文化的完美結合」，也有網友替店家的營業額操心，認為「點咖啡是義務，有時限是自覺。掌握邊界感，才能和諧共處」 。

此外，近日武漢一家星巴克門市出現了紋眉攤。落地玻璃前，三張折疊躺椅一字排開，紋繡師側身給坐在躺椅上的客人紋眉。兩米開外，就是星巴克禮品杯子展示台。

網友本以為這是類似海底撈提供給顧客美甲的品牌服務，但實際上只是紋繡師借星巴克的地盤營業。

對此網友直呼「離譜至極」，認為這操作不符合衛生標準，屬於無照經營。部分網友說，星巴克店員不作為，認為不該放任紋繡師在店內從事美容業務。

沒承想，這篇紋眉帖子還炸出了更多奇葩操作：

一大群銷售佔用星巴克大桌開會，一旁的其他消費者，在等咖啡的幾分鐘裡被迫聽了一場如何征服客戶的內部培訓；阿姨們一邊嗑瓜子一邊高聲聊天，不點單，反嫌棄店員打掃不勤快；大叔進門就到星巴克吧台要杯子，往裡放自帶的茶葉，再讓店員用開水沖好，就著自帶的點心咔嚓開吃……

輿論壓力山大 店員不敢吭聲

在中國，部分咖啡館和餐館會有「消費入座」、「勿帶外食」等提示語，但在星巴克門市幾乎沒有類似標語。

還有店員吐槽，自己在店裡收拾得最多的垃圾是其他店的奶茶包裝。面對客人肆無忌憚的行徑，店員不敢多說一句，理由是「誰敢趕啊？趕了就被發上網了」。

作為國際連鎖咖啡界的老大哥，星巴克這些年不是在被投訴，就是在處理投訴的路上。

2022 年 2 月，有網友發帖稱，有民警在重慶一家星巴克門市門口吃盒飯時被店員驅趕，並質問星巴克：「民警不配在你們門口吃飯？」這起事件迅速登上微博熱搜。在點評網站上，相關門市被網友集體打半星差評。《人民網》也在微博評論：「星巴克請收回你的傲慢。」