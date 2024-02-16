美1月核心PPI超預期年升2% Fed邁向降息之路漫長

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-16 23:25

美國勞工部周五 (16 日) 公布數據顯示，1 月生產者物價指數 (PPI) 全面超預期加速成長，主因是受到服務業成本大幅上升所推動，與此同時也透露通膨頑強難降。本周接連兩份重磅通膨報告均顯示聯準會 (Fed) 對抗通膨的戰鬥似乎尚未結束，市場對首次降息時間點的預測也一次比一次晚。

具體來看，美國 1 月 PPI 年增 0.9%，高於經濟學家預期的 0.6%，不過較去年 12 月的 1.0% 增略有下降，剔除能源以及食品等波動較大類別後的 1 月核心 PPI 年增 2.0%，遠高經濟學家預期的 1.6%，也高於下修後的前值 1.7%。

1 月生產者物價指數 (PPI) 全面超預期加速成長，主因是受到服務業成本大幅上升所推動。(圖：ZeroHedge)

按月來看，上月 PPI 成長 0.3%，高於經濟學家預期的 0.1%，遠超去年 12 月的 - 0.1%、核心 PPI 則成長 0.5%，高於經濟學家預期的 0.1%，大幅超越去年 12 下修後前值 - 0.1%，創 2023 年 1 月以來最大單月漲幅。

觀察報告細項，讓上月 PPI 加速成長的元凶是服務業成本，在 1 月成長 0.6%，創去年 7 月以來最高；1 月支付給生產者的商品價格則下降 0.2%，為連續第四個月下降。

1 月服務業成本成長 0.6%，創去年 7 月以來最高。(圖：ZeroHedge)

另外，由於能源價格下降，1 月加工產品的中間需求成本連續第四個月下滑，不包括食品和能源在內的中間加工產品需求成長 0.3%，為 2022 年 5 月以來最大增幅。

由於能源價格下降，1 月加工產品的中間需求成本連續第四個月下滑。(圖：ZeroHedge)

1 月 PPI 數據公布後，美國公債延續拋售態勢，其中兩年期美債殖利率升至去年 12 月中旬以來新高，而十年期美債殖利率升破 4.3%。交易員紛紛降低對 Fed 降息的預期，認為 5 月降息的可能性只有四分之一。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 表示，在過去幾年內通膨的態勢不斷增強，儘管汽油、基本食品和耐久財的價格有所下滑，但這頑強的通膨仍存在各個角落裡。