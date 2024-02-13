AI熱潮助攻 輝達市值一度超車亞馬遜

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-13 08:00

輝達周一 (12 日) 市值一度超車亞馬遜，這是該公司在過去一年因其用於人工智慧 (AI) 運算晶片需求飆升而出現的驚人反彈最新里程碑，這也讓輝達一度成為美國市值第四高的公司。上一次輝達的市值超過亞馬遜是 2002 年，當時兩家公司的市值都不到 60 億美元。

輝達 (NVDA-US) 周一美股收盤股價上漲 0.16% 至每股 722.48 美元，市值約 1.78 兆美元，盤後股價小跌 0.56% 至每股 718.46 美元、亞馬遜 (AMZN-US) 則收跌 1.21%，至每股 172.34 美元，市值約 1.79 兆美元，盤後股價續跌 0.17% 至每股 172.04 美元。

在周一盤中，輝達市值確實超車亞馬遜，暫時成為美國市值第四高的上市公司，僅次於 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)的市值 1.84 兆美元，而微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的市值分別為 3.09 兆和 2.89 兆美元。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 的 Peter Garnry 表示：「亞馬遜實際上是當前財報季的贏家之一，因為亞馬遜的前景正在改善。輝達正在利用當前 AI 熱潮的第一波投資浪潮，在數據中心部署大量資本支出。」

輝達的股價在 2023 年下半年保持區間波動後，在新的一年裡一路飆升，上漲近 50%，有跡象表明，數據中心對輝達用於 AI 應用所需複雜計算任務的晶片的需求仍然強勁。今年到目前為止，該公司的市值增加約 6,000 億美元，超過其在 2023 年最後 7 個月的市值增幅。

亞馬遜今年也有良好開局。這家電子商務巨擘的股價上周上漲 8%，主因是受惠去年第四季度強勁的銷售業績，並給出高於預期的獲利預測。這波漲勢一度推動亞馬遜的市值超過 Alphabet。

高盛則指出，包括各國政府以及科技巨擘們對 AI 基礎建設的投資將進一步推動輝達的營收，故高盛將輝達 2025-2026 年全年獲利預期平均上調了 22%。