美國1月零售銷售增速意外下滑0.8% 創近一年來最大降幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-15 23:10

美國商務部周四 (15 日) 公布數據顯示，未經通膨調整的 1 月零售銷售增速下滑 0.8%，創去年 3 月以來最大單月降幅，遠低經濟學家預期的 - 0.2%，也不及去年 12 月修正後的 0.4%。在經歷去年強勁的假日購物季之後，最新數據引發市場對今年開始消費者支出持久性的質疑。

1 月零售銷售增速下滑 0.8%，創去年 3 月以來最大單月降幅。(圖：ZeroHedge)

1 月核心零售銷售月減 0.6%，低於經濟學家預期的 0.2% 與去年 12 月的 0.4%。另外按年來看，1 月零售銷售年增 0.65%，遠不及去年 12 月修正後的 5.31%。

1 月核心零售銷售月減 0.6%，低於經濟學家預期的 0.2% 與去年 12 月的 0.4%。(圖：ZeroHedge)

根據商務部報告，在 13 個類別中，有 9 個類別出現下滑跡象，以建材商店和汽車經銷商為首。儘管嚴酷的冬季天氣可能影響數據，但銷售的持續下滑將表明家庭支出面臨惡化的風險。迄今為止，消費者一直支撐著強勁的經濟成長，並幫助美國擺脫了衰退。

根據商務部報告，在 13 個類別中，有 9 個類別出現下滑跡象，以建材商店和汽車經銷商為首。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，用於計算國內生產毛額 (GDP) 的控制組銷售額在 1 月下降 0.4%，為 3 月以來首次下降，該指標不包括食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站。

此外，上個月在餐廳和酒吧的消費增加了 0.7%，這是報告中唯一的服務業類別；雜貨店的營收也有類似幅度的成長。

市場分析指出，在假期結束和天氣變冷之後，消費者減少支出，這在很大程度上符合預期。然而，儘管消費疲軟集中在對利率敏感的領域，但 1 月份的回落是廣泛的，因為消費者在借貸成本上升和信用卡違約的情況下勒緊腰帶。