輝達股價還能再漲63%? 華爾街投行給出1200美元超高目標價

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-17 02:30

投行 Loop Capital 分析師周五 (16 日) 表示，近來輝達股價的強勁態勢遠未結束，給予輝達「買入」(Buy)評等，並設定了華爾街最高的目標價每股 1,200 美元。

Loop Capital 分析師提到了 90 年代的網路泡沫，他說：「我們將像 1995 年那樣狂歡！」。

分析師表示，之所以給出如此高的目標價，是因為隨著投資人對其人工智慧 (AI) 前景的押注，以及超大規模運算中心向更大規模的圖形處理器 (GPU) 運算過渡，相信輝達正處於多年周期的「前端」。分析師將這一現象比作 90 年代中後期「網路建設的色調」，當時從 1995 年到 2001 年，網路採用率擴大了五倍。

報告指出，這種現象預估將有助於輝達股價在未來兩個會計年度中上漲到分析師預估的共識目標價，單單是在 2023 年，輝達在 GPU 方面的業務機會就可能達到 1,500 億美元。

分析師寫道：「雖然我們承認，在接下來的幾年中，將會有更多的晶片供應商 (包括未上市的公司以及超微(AMD-US)、英特爾(INTC-US)) 和超大規模運算中心特定的內部半導體解決方案投入使用，但我們的研究表明，輝達的最大客戶將在 2024 年和 2025 年吃下該公司能提供給他們的所有產品。」