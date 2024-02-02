美1月非農就業人數、薪資增速超預期 Fed首輪降息可能落在5月

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 23:47

美國 1 月非農新增就業人數遠超預期，創 2023 年 1 月以來最大增幅，甚至高於經濟學家預期人數的一倍，與此同時薪資年增速度達到 2022 年以來最高，而且失業率仍持平不變，再次打壓市場對聯準會 (Fed) 最快在 3 月降息預期，經濟學家預測首輪降息可能落在 5 月。

(圖：ZeroHedge)

美國 1 月非農新增就業人數遠超預期，創 2023 年 1 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 1 月非農新增就業人數報 35.3 萬人，遠超經濟學家預期的 18.5 萬人，而且前值還自 21.6 萬上修至 33.3 萬人。此外，去年 11 月非農就業人數也自 17.3 萬上修至 18.2 萬人；經修正後去年 11、12 月新增就業人數較修正前增加 12.6 萬人。

經修正後去年 11、12 月新增就業人數較修正前增加 12.6 萬人。(圖：ZeroHedge)

美國 1 月的就業成長主要由醫療保健、專業和商業服務以及零售業帶動。分析認為，該份報告凸顯就業市場在推動消費者支出和保持經濟擴張方面發揮重要作用，不過也引發外界對美國企業召聘速度逐漸放緩的質疑，這種放緩有助減緩薪資成長並替通膨降溫。

報告顯示，美國 1 月薪資年增 4.5%，創 2022 年以來最高增幅，遠超經濟學家預期的 4.1%，前值自 4.4% 小幅下修至 4.3%；按月來看成長 0.6%，同樣高於經濟學家的 0.3% 與前值 0.4%。分析指出，這一數字可能受到工作時間減少提振，主因是美國惡劣天氣影響，同時因此而沒有工作的人數超過 50 萬人，為近 3 年來最高。

美國 1 月薪資年增 4.5%，創 2022 年以來最高增幅，遠超經濟學家預期的 4.1%。(圖：ZeroHedge)

美國薪資再次加速成長，年增速度甚至遠高於新冠疫情前的平均水準，然而大多數決策者認為 3.0% 至 3.5% 區間的增速與 Fed 的 2% 通膨目標一致，因此市場對 Fed 在 3 月降息的觀點可能為時過早。

值得注意的是，日前公布的 ISM 製造業指數也透露通膨捲土重來的跡象，物價指數自去年 12 月的 45.2 大幅躍升至 52.9；1 月原物料進口指數也自先前的 46.4 升至 50.1，為 4 個月來首次上升，也可能讓 Fed 利率按兵不動更長一段時間。

另一方面，美國 1 月失業率維持在 3.7%，低於市場預期的 3.8%，與前持平，而失業人數保持在 610 萬，變化並不大。此外，美國 1 月勞動參與率也保持在 62.5% 的水準，該指標透露美國正在工作或找工作的人口比例。

美國 1 月失業率維持在 3.7%，低於市場預期的 3.8%，與前持平。(圖：ZeroHedge)

專家看法

嘉信理財 (SCHW-US) 固定收益策略師 Kathy Jones 表示報告證明 Fed 維持利率不變是合理的，經濟強勁到足以創造高水準的就業機會，而且 4.5% 的時薪年增速意味著，對 Fed 來說是通膨升溫的壞消息。

彭博經濟學家 Anna Wong、Stuart Paul、Eliza Winger、Estelle Ou 表示，1 月的非農就業報告重點在於修正值，此次數值顯示去年下半年的就業市場比實時報告顯示得要熱。如果預測準確，薪資成長的壓力仍在存在，Fed 今年初要降息的難度將更大，首輪降息可能延至 5 月。

高盛資管分析師 Lindsay Rosner 表示，1 月美國的勞動力市場數據非常強勁，Fed 主席鮑爾「粉碎」3 月降息預期看起來完全合理的，另外去年 12 月薪資增速上修，市場應該對降息保持謹慎和耐心。

市場反應

1 月非農數據公布後，美股早盤主要指數漲跌互現，一方面是強勁報告再次澆熄投資人對 Fed 最快在 3 月降息預期，一方面是 Meta Platforms(META-US)和亞馬遜 (AMZN-US) 亮眼才報支撐大盤走勢。

根據芝商所 FedWatch 工具，利率期貨市場對 Fed 在 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性大幅降至 20.5%，維持利率不變的機率升至 79.5%；5 月降息 1 碼的機率為 57.4%、降息兩碼 (50 個基點) 的機率為 12.8%，維持利率不變的機率為 29.8%，其中整體降息機率比先前下滑不少。

期貨市場預估 Fed 在 3 月維持利率不變的機率近 8 成。(圖：芝商所 FedWatch 工具)