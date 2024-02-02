〈財報〉修美樂和肉毒桿菌銷售彌補同業競爭 艾伯維獲利超過預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-02 21:39

艾伯維公司 (AbbVie Inc.)(ABBV-US) 周五 (2 日) 公布的第 4 季獲利超過華爾街預期，得益於其重磅藥物修美樂 (Humira) 銷量降幅小於預期，以及在激烈競爭中對肉毒桿菌 (Botox) 的強勁需求。

投資人一直密切關注關節炎藥物修美樂銷量的下降，該藥直到最近還是世上最暢銷的治療藥物。去年，超過 6 種生物相似藥進入美國市場，損害了該藥物的銷售。

修美樂第 4 季銷售額下降 41% 至 33 億美元，但超出 32.8 億美元的預期。2023 年全年美國銷售額暴跌 35% 至 121.6 億美元。

由於修美樂在保險藥物承保清單上保持有利地位，第 3 季銷售額下降幅度也低於預期，但大型藥局福利管理公司 CVS Health 上個月表示，將從部分清單中刪除該藥物。

艾伯維一直指望更新的免疫學產品 Skyrizi 和 Rinvoq 能填補 Humira 的銷售下滑。艾伯維周五將這兩種藥物 2027 年的銷售額預測從先前的 210 億美元調升至 270 億美元。

艾伯維預計 2024 年調整後獲利將在每股 11.05 至 11.25 美元之間。根據 LSEG 數據，分析師平均預期獲利為 11.24 美元。

去年收購藥物開發商 ImmunoGen 和 Cerevel Therapeutics 後，該公司將受到 32 美分的打擊。

Rinvoq 銷售額為 12.6 億美元，超出預期的 11.7 億美元；而 Skyrizi 銷售額為 23.9 億美元，符合預期。

Botox 的銷售額為 14.9 億美元，高於預期的 14.3 億美元。

Botox 一直面臨來自 Revance Therapeutics、Evolus 等公司的新型抗皺注射劑的激烈競爭。