〈美股早盤〉美1月非農超預期再澆熄市場降息預期 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 22:41

美股主要指數周五 (2 日) 漲跌互現，美國公布最新強勁就業市場報告強化聯準會 (Fed) 主席鮑爾先前對降息的觀望態度，促使市場拋售美國公債，同時進一步降低對今年上半年升息的押注，抑制市場樂觀情緒，不過仍有 Meta Platforms 和亞馬遜亮眼財報支撐。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美股開盤前，井噴式的 1 月非農就業人數推高美債殖利率，其中對政策利率敏感的兩年期公債殖利率飆升 19 個百分點至 4.39%。此外，交易員也調整掉期市場的押注，不再完全押寶 5 月降息的可能。主要指數期貨走勢波動、美元指數攀升。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，上月非農就業人數激增至 35.3 萬人，此前兩個月的數據均大幅上修，而當月失業率保持在 3.7%、薪資增速較前一個月加速成長，增幅寫下 2022 年 3 月以來最大。

日前 Fed 貨幣政策會議結束後，鮑爾在記者會上粉碎市場對央行在 3 越降息的預期。根據 CBS 新聞報導，鮑爾將於本周日作客其《60 Minutes》節目，討論通膨風險、預期降息和銀行體系等話題。

截至台北時間周五（2 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.01%，至每股 185.29 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周五 表示，由於警示燈字體大小不正確，增加車禍的風險，特斯拉將召回 220 萬輛電動車，即幾乎所有在美國的車輛，規模遠高於兩個月前的 203 萬輛召回。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 2.44%，至每股 182.29 美元

蘋果上季財報顯示中國銷售表現疲弱，除了來自中國本土對手競爭加劇因素，中國消費者在經濟放緩期間也更謹慎消費，導致手機等設備升級周期延長，阻礙蘋果在其第三大市場的業務成長。分析師和客戶認為，蘋果在中國市場面臨的挑戰可能越來越大。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價上漲 0.64%，至每股 103.05 美元

美國能源巨擘埃克森美孚 (Exxon Mobil) 周五 美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，儘管該季受到燃料交易和石油、天然氣產量增加提振，獲利高於預期，全年獲利也創下 360 億美元的佳績，但營收遠不及華爾街分析師預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月非農新增就業報 35.3 萬人，預期 18.7 萬人，前值 33.3 萬人

美國 1 月失業率報 3.7%，預期 3.8%，前值 3.7%

美國 1 月平均每周工時報 34.1 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 1 月平均每小時薪資年增率報 4.5%，預期 4.1%，修正後前值 4.3%

美國 1 月平均每小時薪資月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 1 月勞動參與率報 62.5%，預期 62.6%，前值 62.5%

美國去年 12 月耐久財訂單月增率修正值預期 0%，前值 0%

美國去年 12 月工廠訂單月增率預期 0.2%，前值 2.6%

美國 1 月密大消費者信心指數終值預期 78.9，前值 78.8

華爾街分析：

美銀 (BAC-US) 分析師 Michael Hartnett 說，這股湧入科技股的熱潮類似於網路泡沫時代，反映出一種假設，即儘管政策收緊，經濟仍將表現強勁。儘管美債殖利率下跌在去年第四季推高那斯達克指數，但在過去四周，情況已發生逆轉，兩種債券都在上漲。他說，這種價格波動通常只會發生在經濟衰退之後。