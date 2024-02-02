傳Foodpanda母公司Delivery Hero出售東南亞業務談判破裂 股價一度崩跌13%

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 19:31

德國外送集團 Delivery Hero 周五 (2 日) 股價一度下跌 13%，創下 2022 年 5 月以來最大單日跌幅，此前有報導指出，該公司出售部分亞洲業務交易失敗。

根據馬來西亞《新海峽時報》(New Straits Times) 周五援引知情人士消息報導，Delivery Hero 向新加坡外送巨擘 Grab Holdings(GRAB-US) 出售旗下幾個東南亞市場 Foodpanda 品牌的談判破裂。

消息傳出後，Delivery Hero 在德國法蘭克福股價下跌 13%，創 2022 年 5 月以來最大單日跌幅，截稿前股價跌幅收窄至 11%，至每股 19.23 歐元。

自疫情的封鎖解除以來，Delivery Hero 最大的亞洲市場業務一直停滯不前。去年 9 月，該公司表示正在談判在新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國等國家出售 Foodpanda 品牌。