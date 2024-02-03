美1月密大消費者信心指數終值升至79 創2005年以來最大單月增幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-03 02:00

美國密西根大學周五 (2 日) 公布的最終調查顯示，1 月消費者信心指數意外勁揚，創 2005 年以來最大單月增幅，通膨回落幫助提振美國民眾對經濟和家庭財務狀況的看法。

具體來看，1 月密大消費者信心指數終值報 79.0，創 2005 年以來最大單月增幅並觸及 2021 年以來新高，超過市場預期與初值的 78.8，遠超去年 12 月終值 69.7。

1 月消費者信心指數意外勁揚，創 2005 年以來最大單月增幅。(圖：ZeroHedge)

至於備受市場矚目的通膨預期方面，1 月消費者對未來一年通膨預期終值為 2.9%，符合市場預期與前值的 2.9%，仍遠低於去年 12 月終值 3.1%；未來 5 年通膨預期終值則為 2.9%，高於市場預期與前值的 2.8%，低於上個月終值持平。

1 月消費者對未來一年通膨預期終值為 2.9%，符合市場預期與前值的 2.9%。(圖：ZeroHedge)

其他指數方面，1 月現況指數終值上升 8.6 點至 81.9，雖然低於市場預期與初值的 83.3，但較上月終值的 73.3 大幅成長；1 月預期指數自初值的 75.9 升至 77.1，高於市場預期，也遠高上月終值 67.4。這兩項數據皆是 2021 年以來新高水準。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，去年秋季消費者對通膨是否會放緩仍持表態度，但現在他們確信通膨將繼續降溫。

另一方面，觸及 2021 年以來最高信心水準可能維持家庭需求並保持經濟擴張，與此同時，通膨預期的下降可能會讓聯準會決策者考慮何時降息時感到安心。