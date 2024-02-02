〈快訊〉美國1月非農新增就業超預期升至35.3萬人 美元、美債殖利率走揚
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 21:39
美國勞工部周五 (2 日) 公布數據顯示，1 月非農就業新增 35.3 萬人，遠超市場預期的 18.7 萬人，前值自 21.6 萬人大幅上修至 33.3 萬人。當月失業率降報 3.7%，低於市場預期的 3.8%，與前值持平，另外平均時薪年增與月增速度均超出預期。
1 月非農就業報告：
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非農新增就業報 35.3 萬人，預期 18.7 萬人，前值 33.3 萬人
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失業率報 3.7%，預期 3.8%，前值 3.7%
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平均每周工時報 34.1 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時
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平均每小時薪資年增率報 4.5%，預期 4.1%，修正後前值 4.3%
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平均每小時薪資月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.4%
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勞動參與率報 62.5%，預期 62.6%，前值 62.5%
數據公布後，美元指數短線拉升約 50 點，現報 103.44；美國 10 年期公債殖利率短線拉升，報 3.888%。美股主要指數期貨短線走低，那斯達克 100 指數期貨漲幅收窄至 0.6%。現貨黃金短線走低，現報 2051.30 美元 / 盎司。
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