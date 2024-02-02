〈快訊〉美國1月非農新增就業超預期升至35.3萬人 美元、美債殖利率走揚

美國勞工部周五 (2 日) 公布數據顯示，1 月非農就業新增 35.3 萬人，遠超市場預期的 18.7 萬人，前值自 21.6 萬人大幅上修至 33.3 萬人。當月失業率降報 3.7%，低於市場預期的 3.8%，與前值持平，另外平均時薪年增與月增速度均超出預期。