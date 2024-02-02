史上最大規模 特斯拉在美召回220萬輛電動車
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 19:18
美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周五 (2 日) 表示，由於警示燈字體大小不正確，增加車禍的風險，特斯拉將召回 220 萬輛電動車，即幾乎所有在美國的車輛，規模遠高於兩個月前的 203 萬輛召回。
NHTSA 表示，最新的召回包括特斯拉的各種車型，包括 Model S、Model X、2017 至 2023 年的 Model 3、Model Y 和 2024 年的 Cybertruck。
當局指出，字體較小的警示燈可能會使儀表板上的關鍵安全訊息難以閱讀，從而增加撞車的風險，特斯拉已經開始免費發布遠端更新 (OTA) 來解決這個問題。
根據召回報告，補救措施增加煞車、停車和防鎖死煞車系統 (ABS) 視覺警告指示燈的字體大小。報告也提到，特斯拉的新型電動皮卡 Cybertruck 開始接受軟體更新，以解決正在生產的車輛的問題。
兩個月前，特斯拉在美國召回 203 萬輛電動車，替其自動輔助駕駛系統 (Autopilot) 安裝了新的安全措施，這是該公司當時規模最大的一次召回。
特斯拉的自動輔助駕駛系統一直受到美國國家公路交通安全管理局的審查，該系統旨在讓汽車在車道內自動轉向、加速和煞車。
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周五盤前股價下跌 0.69%，每股暫報 187.56 美元。
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