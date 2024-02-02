史上最大規模 特斯拉在美召回220萬輛電動車

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 19:18

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周五 (2 日) 表示，由於警示燈字體大小不正確，增加車禍的風險，特斯拉將召回 220 萬輛電動車，即幾乎所有在美國的車輛，規模遠高於兩個月前的 203 萬輛召回。

NHTSA 表示，最新的召回包括特斯拉的各種車型，包括 Model S、Model X、2017 至 2023 年的 Model 3、Model Y 和 2024 年的 Cyber​​truck。

當局指出，字體較小的警示燈可能會使儀表板上的關鍵安全訊息難以閱讀，從而增加撞車的風險，特斯拉已經開始免費發布遠端更新 (OTA) 來解決這個問題。

根據召回報告，補救措施增加煞車、停車和防鎖死煞車系統 (ABS) 視覺警告指示燈的字體大小。報告也提到，特斯拉的新型電動皮卡 Cyber​​truck 開始接受軟體更新，以解決正在生產的車輛的問題。

兩個月前，特斯拉在美國召回 203 萬輛電動車，替其自動輔助駕駛系統 (Autopilot) 安裝了新的安全措施，這是該公司當時規模最大的一次召回。