日本央行真要退出超寬鬆貨幣政策？會不會狼來了？

鉅亨研報 2024-02-01 10:28

根據路透一項調查，2024 年 (今年) 全球主要經濟體的增長強弱不一，但將保持韌性，預測今年全年平均經濟增長率達 2.6%，可能到 2025 年會加快腳步至 2.9%，預計美國增長相對強勁，歐元區與中國的增長則較疲弱，而且通貨膨脹大幅回升的可能性不高，對押注多數央行將於今年降息的投資人來說，可能有點為難。

至於美國聯邦準備理事會 (下稱 FED)，被廣泛認為在 1 月 30 日至 31 日的會議上維持指標利率不變，市場正在尋找 FED 在經歷數十年來最激進的緊縮週期後，何時開始削減借貸成本的線索。

市場保持緊縮寄望經濟軟著陸

資料來源：湯森路透

相對過去一年中，日本通貨膨脹率穩定在日本央行 (下稱 BOJ) 的 2% 目標之上，經濟亦有所改善，唯獨是主要央行中，唯一仍實施負利率、超寬鬆貨幣政策的 BOJ，市場已經傾向於認為其將很快結束寬鬆貨幣政策，最終將轉向更加鷹派的立場。

日本 12 月出口創紀錄

資料來源：湯森路透

BOJ 於今年 1 月 22 日至 23 日的首次會議中，決定維持寬鬆貨幣政策不變，BOJ 總裁植田和男確實指出，BOJ 將通貨膨脹率穩定在 2% 目標左右方面取得了進展，認為服務業價格和薪資方面出現令人鼓舞的跡象，對今年春季勞資談判可能達成可觀的加薪幅度表示樂觀，也加深市場推斷 BOJ 即將改變寬鬆貨幣政策。

BOJ 對超寬鬆貨幣政策按兵不動

資料來源：湯森路透

BOJ 通常會在 1 月、4 月、7 月和 10 月發布季度展望報告時，在會議上做出重大政策調整，在今年 1 月的季度展望報告中，表達通貨膨脹率穩定達到 2% 的可能性逐步上升，傳遞了貨幣政策的關鍵信號，對一向謹慎的 BOJ 來說是個重大轉變，表明政策委員會現在一致認為，逐步結束刺激政策的條件正日益具備。

隨著日本大型企業與工會的年度薪資談判將於 3 月中旬結束，將為小型企業談判奠定方向及決定薪資是否會變成普遍上漲，BOJ 則關注薪資上漲的幅度，確信薪資和服務業通貨膨脹上升足以達到預測水平之前，希望按兵不動，但強調決策仍然取決於數據情況，足夠的證據可以讓 BOJ 有理由在 3 月結束負利率。

日本核心通貨膨脹率連續兩個月放緩

資料來源：湯森路透

自 2023 年 (去年) 接掌 BOJ 總裁職務以來的植田和男，一直在逐步解除包括「負 0.1% 的短期利率目標」、「收益率曲線控制 (下稱 YCC) 政策下將十年期公債收益率上限設定於 0%」及「大規模資產購買」等刺激政策，去年 7 月已對 YCC 進行調整，現在則著眼於將短期利率退出負值，亦可能會將短期利率長時間維持於零水平。

BOJ 曾警告稱，海外經濟增長的不確定性仍高，若美國和中國的經濟增長出現比預期更大的下滑幅度，可能損害對依賴出口的日本經濟，而近期消費疲弱的跡象亦是一種風險，即若工資增長不足以填補生活成本上升，消費者可能開始抑制支出，促使 BOJ 推遲政策退場行動，市場認為即使調整或取消負利率政策和 / 或 YCC 政策，BOJ 也可能保持寬鬆貨幣政策傾向，突顯即使政策轉變，可能只會緩慢，時程亦可能比市場上許多人或媒體預測的要慢得多。

BOJ 結束刺激政策之路與日圓走勢

資料來源：湯森路透

作為僅存的負利率貨幣，日圓仍是利差交易的最佳融資貨幣，促使美元兌日圓去年 11 月再度觸及接近三十多年最高點 (達 151.92)，引發日本當局干預的疑慮才止住日圓的跌勢，但市場預期 BOJ 即將改變貨幣政策及 FED 今年開始降息，而且地緣政治局勢緊張，可能提振對日圓的避險需求，限制美元兌日圓走高。

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