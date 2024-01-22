美債上周拋售潮後 華爾街分析師認為買點已到

美國上周公布的強勁經濟數據進一步削弱市場對聯準會 (Fed)3 月開始降息的信心，各期限美債殖利率飆升，其中五年期美債遭遇五月以來最慘拋售，殖利率攀升 22 個基點，至去年 12 月的水準。不過華爾街分析師認為，這一輪慘跌之後，5 年期美債已經到了一個合理的買點。

兩大行認為美債將反彈

摩根士丹利認為美債有反彈的空間，因為預估未來幾周，經濟數據可能會意外向下；摩根大通建議投資人買進 5 年期債券，因為殖利率已經攀升至去年 12 月的水準，但該行警告稱，市場對 Fed 提前開始降息的定價仍然過於激進。

摩根士丹利宏觀策略全球主管 Matthew Hornbach 等分析師在 1 月 20 日的報告中寫道：「這是我們一直在尋找的抄底位置。隨著財政支持減少和天氣更加寒冷，我們認為 2 月公布的美國經濟活動數據有下行風險。」

不過，眼下包括美國國內生產毛額 (GDP) 和核心個人支出 (PEC) 物價指數等關鍵數據即將公布，債市仍面臨震盪局面。

美國週四將公布第四季 GDP 初值，市場預估將創下 2021 年以來最強勁的連續成長季度，另外 Fed 最重視的核心 PCE 物價指數將於周五公布，市場預估該指數將呈連續第 11 個月年減。

這些數據可能會進一步強化市場對軟著陸的信心，然而目前來看，雖然降息的確定性很高，但寬鬆周期的啟動時間和進展速度可能比之前預期的要慢，給債市造成衝擊。

投資人開始收斂降息預期

上周五債市大跌，主要因密西根大學消費者信心指數創下 2005 年以來最大月漲幅。數據出爐後，期貨市場對 3 月降息的押注跌至近 40%。市場目前預估 Fed 今年將降息 125 個基點，而在此前曾預期 Fed 今年將降息 150 個基點。

法國巴黎銀行美國利率策略主管 William Marshall 對媒體表示，債市已達到需要經濟數據驗證的水準。他說：「市場價格已經明顯計入通膨正在快速回落的觀點，但這需要來自經濟活動的支持，而我們並沒有得到這種支持。」

有投資者認為，鑑於聯準會本季可能維持利率不變，最好對債券保持謹慎。日本資管機構 Fivestar Asset Management 的高級投資組合經理 Hideo Shimomura 對媒體表示：「投資者可能越來越擔心，Fed 可能根本不會轉向，或者他們已經購買太多債券了。不要成為債券派對的最後一位客人。一旦派對結束，請迅速離開。」

下一輪美債標售 (包括兩年期、五年期和七年期）將於本周二(23 日) 開始，繼續給殖利率帶來上行壓力。