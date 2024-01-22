紅海危機持續發酵 德國化工業顯現供應鏈壓力

根據路透周一 (22 日) 報導，歐洲最大的德國化工產業開始感受到紅海運輸延遲帶來的壓力，成為最新一個警告供應中斷的產業，由於供應中斷已迫使一些公司限制生產。

從汽車零件和工程設備、化學品再到玩具等，亞洲從歐洲進口的重要商品目前需要更長的時間才能抵達，因為在葉門「青年運動」(Houthis) 武裝組織發動襲擊後，貨櫃船運公司已將船隻從紅海和蘇伊士運河 (Suez Canal) 改道繞行非洲。

雖然德國工業已習慣新冠疫情和俄烏戰爭後的供應中斷，但貿易大動脈運輸量減少的影響開始顯現，特斯拉 (TSLA-US) 在柏林新開的工廠是迄今為止最明顯的受害者。

德國化學工業是該國僅次於汽車和工程的第三大產業，年銷售額約為 2,600 億歐元 (2,820 億美元)，其從歐洲以外地區的進口原料有三分之一是依賴亞洲。

替大型工業客戶混合和裝瓶化學品公司 Gechem GmbH & Co KG 的執行長兼老闆 Martina Nighswonger 說：「我的採購部門目前正在努力工作 3 倍，以獲得一些東西。」

由於生產延期，每年銷售額達數百萬歐元的 Gechem 公司已經降低了洗碗劑和馬桶清潔錠的產量，因無法獲得足夠的檸檬酸三鈉 (trisodium citrate)、磺胺酸 (sulfamic acid) 和檸檬酸 (citric acid)。

Nighswonger 表示，該公司因此正在審查其三班制，並說至少在今年上半年，運輸壓力的連鎖反應仍可能是一個問題。

另一方面，規模更大的特殊化學品製造商贏創 (Evonik) 也表示，該公司受到「臨時更改航線和延誤」的影響，並指出一些船隻在幾天內改變 3 次航線。該公司表示，其正試圖透過提前訂購並轉向空運來減輕影響，這被認為是一種權宜之計，因為一些化學物質不允許透過飛機運輸。

摩根大通周一表示，儘管紅海和巴拿馬運河的航運中斷推高化學品價格，但也可能加速企業補充庫存的努力，導致需求上升。該券商寫道，這種情況如果持續下去，可能會緩解中國化工產品出口的壓力，並可能導致價格 / 利潤率上升，從而補充庫存。

VCI 首席經濟學家 Henrik Meincke 表示：「這種影響在中型精細和特種化學品公司尤為明顯。」他補充說，這些公司通常從亞洲採購相當大比例的原料。

Meincke 還認為，即使紅海局勢依然緊張，大規模生產中斷的可能性也相當低，並稱由於需求疲弱、繁文縟節以及能源和原料成本高漲，該行業有得擔心了。