索尼取消與Zee合併 要求9千萬美元分手費

經歷兩年的風波與延遲，日本索尼集團 (Sony Group) 周一 (22 日) 取消與印度 Zee Entertainment 的 100 億美元合併計畫，同時要求支付 9,000 萬美元的分手費，原因是雙方未能在去 12 月底的最後一次期限前達成協議，而 30 天的寬限期已於上周末結束。總部位於孟買的 Zee 則「斷然」否認違反協議，雙方將對簿公堂。

Zee 對印度證交所 (Securities and Exchange Board of India, SEBI) 表示，索尼藉由違反協議尋求 9,000 萬美元的解約費，並透過仲裁尋求緊急臨時救濟。該公司駁回索尼的所有指控，並採取適當的措施法律行動。

索尼方面表示，預估終止交易不會對即將到來的截至今年 3 月的會計年度財報產生任何影響，因為該公司並未將這筆交易計入其前景。

索尼先前預估將受惠 Zee 豐富的印度地區頻道內容庫和美食語言當地電視。不過 Zee 的財務狀況不穩定，隨後信實工業 (Reliance Industries) 和迪士尼 (DIS-US) 的印度業務即將合併，Zee 將面臨更激烈的競爭。

機構投資者諮詢服務公司 (Institutional Investor Advisory Services) 總裁兼營運長 Hetal Dalal 表示：「Zee-Sony 合併的失敗將令股東感到失望——這一合併確實可能會徹底改變行業動態。」

先前有外媒指出這筆交易即將破裂，原因是在 SEBI 的調查中，Zee 的領導 Punit Goenka 是否會領導合併後的實體陷入僵局。由於雙方都不願讓步，索尼和 Zee 現在都不得不重新制定印度方面的發展計畫。

據了解，領導權之爭是該筆交易最後階段的最大障礙─Zee 堅持 Goenka 將遵守 2021 年協議約定領導新實體，而索尼則對他的任命保持持謹慎態度，因為 SEBI 對 Goenka 進行了調查。不過，Zee 在周一表示，Goenka 已「同意為合併的利益而辭職」。

去年 6 月，SEBI 指控，Zee 偽造貸款收回，以揭露其創始人 Subhash Chandra 的私人融資交易。SEBI 在一份臨時命令中表示，Chandra 和他的兒子 Goenka「濫用職權」挪用資金，禁止 Goenka 在上市公司擔任高層或董事。