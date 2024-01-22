〈美股早盤〉市場聚焦企業財報、Fed降息線索 主要指數開高

美股主要指數周一 (22 日) 開高，其中標普 500 指數觸及紀錄新高，受到市場對美國經濟成長的彈性以及企業財報穩健的預期提振，同時投資人也聚焦今年有關降息任何線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 190 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美股正擺脫今年初的艱難開局，投資人相信聯準會 (Fed) 將很快降息，並押注人工智慧 (AI) 熱潮將持續下去。同時，財報季仍在持續，Netflix(NFLX-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和英特爾 (INTC-US) 等公司將於本周公布最新財報。

Mediolanum International Funds Ltd . 固定收益部門主管 Charles Diebel 表示：「我們看到的股市反彈是基於市場對軟著陸的預期。」他認為這一觀點幫助市場克服了對央行拒絕迅速降息的失望情緒，並且說：「如果經濟表現良好，你為什麼要拋售股票？而股市反應的事實是，如果經濟確實走弱，Fed 將會降息。」

雖然到目前為止，標普 500 指數成分股中只有 11% 的公司公布業績，但也出現了積極的跡象。外媒彙編數據顯示，約 85% 公布財報的公司獲利超出預期。

與此同時，中國股市的暴跌加劇。恆生中國企業指數下跌 2.4%，逼近 2005 年的低點。中國商業銀行周一維持基準貸款利率不變，令希望推出更積極刺激措施的投資人失望。

接下來投資人的注意力現在轉向本周二 (23 日) 的日本央行和本周四 (25 日) 的歐洲央行會議，預估這兩家主樣央行都將維持利率政策不變。另外本周四美國第四季國內生產毛額 (GDP) 報告將揭曉，可能為 Fed 首次降息的時機提供線索。

截至台北時間周一（22 日）22 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 2.22%，至每股 774.63 美元

荷蘭晶片設備公司艾司摩爾 (ASML) 從雀巢 (Nestle) 手中奪回歐洲第三大上市公司的地位，投行 Bernstein 分析師上修艾司摩爾的股票評等，對該公司的前景持樂觀態度。

BioNTech (BNTX-US) 早盤股價上漲 0.19%，至每股 98.41 美元

BioNTech 及其合作夥伴 Duality Biologics 周一 表示啟動一項後期試驗，測試其針對某種類型乳腺癌的精準藥物，並與阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 和第一三共 (Daiichi Sankyo) 之間的競爭對手合作關係展開競爭。

Meta Platforms (META-US) 早盤股價上漲 1.75%，至每股 390.16 美元

社群媒體公司 Meta Platforms 周一表示，歐洲的 Instagram 和臉書用戶將在使用服務方面獲得更多選擇，以遵守歐盟的數位市場法案 (DMA)。該公司表示，接下來幾周用戶將收到通知，他們可以選擇是否願意在其服務之間共享資訊。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗策略師最新觀點指出，儘管上周五標普 500 指數創下歷史新高，推動該基準的遠期本益比回升至 20 以上，但這是由所謂的美股科技七雄引發的偏差。標普 500 等權重指數在剔除這些公司的過度影響後得出的遠期本益比約為 16，比該基準的標準估值低 17%。