本週操盤筆記：美去年12月CPI報告出爐、財報季開跑、Fed官員談話

本週重點國際財經大事包括：美國本週將公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI) 兩項重磅報告，另外幾名聯準會 (Fed) 官員也將發表談話；美股財報季在週五 (12 日) 將由銀行股揭開序幕。

本週操盤筆記 (0108-0112)

1. 去年 12 月 CPI、PPI 報告

美國本週四 (11 日)、週五(12 日) 將公布最新 CPI 數據，市場將留意該數據是否由持續升溫趨勢，以判斷 Fed 未來貨幣政策路徑。隨著通膨數據已緩步邁向 Fed 的 2% 目標，Fed 仍強調謹慎推進政策，儘管去年最後一場會議中決策者預測今年會降息 3 次，每次降息幅度為 1 碼(25 個基點)。

美國上週公布的數據顯示就業市場仍有韌性，儘管在 Fed 連番升息下仍未有太大影響，目前市場預估 Fed 將在月底的貨幣政策會議保持利率不變，至於外界認為的最快 3 月降息受上週就業市場數據影響，機率有所下滑。

2. 財報季開跑 銀行股揭開序幕

美國銀行股將在本週五陸續公布上季財報，其中包括摩根大通 (JPM-US)、美銀 (BAC-US)、花旗 (C-US)、富國銀行 (WFC-US)，這些公司的業績對獲利期望甚高的市場預期心理又是一大考驗。

3.Fed 官員談話

除重要經濟數據與財報季開跑外，本週也有 Fed 官員將陸續發表談話，其中今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員之一的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 Raphael Bostic)、FOMC 副主席且為紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 將發表談話，威廉斯為 FOMC 永久投票委員。另外週五還有鷹派 Fed 官員明年明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 發表談話。

上述多名官員發表談話之際，通膨數據、每週的就業數據即將出爐，其內容可能暗藏未來貨幣政策走向的蛛絲馬跡，市場將緊盯關鍵決策者的談話。