美去年12月非農就業超預期大增21.6萬人 失業率持低且薪資加速成長

美國去年 12 月就業人數成長加快，同時薪資漲幅強勁且失業率保持在低點，打擊金融市場對美國聯準會 (Fed) 最快在 3 月開始降息的預期。

美國勞工部周五 (5 日) 公布數據顯示，去年 12 月非農就業新增 21.6 萬人，遠超市場預期的 17 萬人，前值自 19.9 萬人大幅下修至 17.3 萬人。當月失業率降報 3.7%，低於市場預期的 3.8%，與前值持平，另外平均時薪年增與月增速度均超出預期。

美國去年 12 月非農就業新增 21.6 萬人，遠超市場預期的 17 萬人。(圖：ZeroHedge)

去年 12 月非農就業報告：

非農新增就業報 21.6 萬人，預期 17 萬人，前值 17.3 萬人

失業率報 3.7%，預期 3.8%，前值 3.7%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.9%，修正後前值 4.0%

平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

勞動參與率報 62.5%，預期 62.8%，前值 62.8%

報告顯示，美國經濟去年避免衰退，由於勞動力市場的彈性支撐消費者支出，美國經濟可能會持續成長到 2024 年。

與之前類似，先前月份數據有被下修情況，去年 10 月份新增就業人數下調 4.5 萬人，從 15 萬人下調至 10.5 萬人，去年 11 月新增就業人數下調 2.6 萬人，從 19.9 萬人下調至 17.3 萬人。這意味著過去 11 份就業報告中有 10 份被大幅下調。

美國去年前幾個月飛農新增就業人數遭大幅下修。(圖：ZeroHedge)

另一方面，美國去年 12 月失業率為 3.7%，低於市場預期 3.8%，與前值持平，連續 23 個月低於 4%。失業率堅挺是由於勞動力減少，當月勞動力參與率從前值 62.8% 進一步降至 62.5%，下降主要集中在年輕人和老年人，25 至 54 歲人口的參與率下降了 0.1%。

美國去年 12 月失業率仍維持在低點。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，去年 12 月薪資增幅超預期，平均時薪月增 0.4%，超出預期的 0.3%，與前值持平，然而年增速意外升至 4.1%，超出市場預期的 3.9%，較前月的 4% 加速。其中，醫療保健、政府、建築、休閒和飯店業等行業帶動薪資成長。

美國去年 12 月薪資年增幅加速升至 4.1%。(圖：ZeroHedge)

12 月數據替穩健的就業市場一年劃上句號，而就業市場一直是消費支出復甦的主要引擎。隨持續的就業成長和通膨的進一步降溫，將增強 Fed 實現經濟軟著陸的前景。

非農報告公布後，與 Fed 會期掛鉤的交換合約顯示，3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性略低於 50%。這低於周五開盤時逾 60% 的水準。2024 年全年來看，交換合約顯示，政策利率料下調約 128 個基點，低於本周三的約 145 個基點。

數據公佈後，美國 10 年期公債的殖利率高達 4.097%，並沒有看到多少回檔。這是因為，有數據在手，3 月份降息的可能性正在下降，而且有大量的供應即將到來，未來一周將有 1,100 億美元的長期公債供應。

專家看法

彭博經濟學家 Anna Wong、Eliza Winger、Estelle Ou 表示，12 月就業報告中唯一的好消息是非農就業數據出人意料地高。報告的其餘部分充斥著勞動力市場快速降溫的證據：家庭就業人數出現自 2020 年 4 月以來的最大降幅，失業持續時間激增、勞動參與率下降、更多的臨時工找不到工作，更多的人因經濟原因從事兼職工作，工作時間減少。

高盛經濟學家 Manuel Abecasis 表示不會對這份報告太過擔憂，他指出主導招聘的 3 個行業占就業人數的 40%，占總就業人數 70% 的產業淨就業人數持續增加。展望未來，他預估整體勞動力需求將繼續逐步緩解，但招聘範圍將有所擴大。

市場反應

截稿前，美國主要指數開平後緩步走高，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.5%，標普 500 指數漲 0.5%，費城半導體指數漲近 1%。美國 10 年期公債殖利率自開盤的 4% 水準小幅跌至 3.98%，美元指數跌至 101.84。

根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，市場預估 Fed 在 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 67.3%，較前幾周有所下滑，維持利率不變的機率為 28%，降息兩碼 (50 個基點) 的機率為 4.7%。