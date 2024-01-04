美去年12月ADP新增就業人數超預期升至16.4萬 創3個月新高

美國周四 (4 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，去年 12 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 16.4 萬人，創去年 8 月以來新高，遠超於經濟學家預期的 11.5 萬人，11 月前值從 10.3 萬小幅下修至 10.1 萬人。

數據顯示，美企在去年 12 月份增加招聘，表明在勞動力市場降溫的情況下，對工人的需求仍然存在。

(圖：ZeroHedge)

另一方面，儘管 ADP 去年 12 月新增就業人數遠超預期，但當月薪資成長放緩，增速連續第 15 個月下降，寫 2021 年 9 月以來最弱成長水準，在職者薪資成長 5.4%，低於去年 11 月的 5.6%，為 2021 年 8 月以來最低；跳槽者的薪資增速從 8.3% 降至 8.0%，為 2021 年 5 月以來最低。

按產業來看，ADP 報告顯示，抱括休閒和飯店、教育和醫療服務在內的服務業就業領漲，就業人數增加 15.5 萬；製造業就業人數減少 1.3 萬、去年 11 月減少 1.5 萬；去年 12 月建築就業人數增加 2.4 萬人，此前一個月減少 0.4 萬人。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，目前環境正在回到一個與疫情前的招聘情況非常一致的勞動力市場。雖然薪資並沒有推動最近的通膨，但成長已回落，任何薪資 - 物價螺旋上升的風險幾乎都已消失。

分析師 Cameron Crise 表示，今天公布的就業市場數據沒有改變聯準會 (Fed) 的遊戲規則，但對一些更為激進的降息定價提出了挑戰。

Crise 指出，ADP 數據 5 個月來首次優於預期，意外幅度很小、初領失業金人數低於預期。儘管如此，由於市場對 Fed 寬鬆政策的前景保持非常樂觀的態度，這就讓此類數據有一種不對稱的反應機制，因此在數據公布後看到美債殖利率略有上升並不令人感到非常意外。

另外，勞動力市場的軌跡——尤其是薪資成長的速度——將是 Fed 官員評估何時開始降息的關鍵。昨日公布央行會議紀要顯示，決策者對通膨路徑的樂觀情緒有所增強，並指出明顯的進展。

接下來重磅的美國去年 12 月非農就業數據即將出爐，市場普遍預期當月可能新增 17 萬就業人口，預料與「小非農」有較大差異。

值得注意的是，Challenger, Gray & Christmas 同日公布數據顯示，去年 12 月企業裁員人數為 34.817 萬人，低於去年 11 月的 45.51 萬人；按年增速來看下降 20%，為 2023 年以來次低。