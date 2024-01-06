美去年12月ISM非製造業指數降至50.6 創3個月來最大跌幅

美國 ISM 周五 (5 日) 公布最新數據顯示，去年 12 月非製造業指數從前月的 52.7 降至 50.6，創 3 個月以來最大跌幅，遠低經濟學家預期的 52.6。雖然該指數仍位在 50 榮枯線上，但卻是去年第二低。

去年 12 月非製造業指數從前月的 52.7 降至 50.6，創 3 個月以來最大跌幅。(圖：ZeroHedge)

美國去年 12 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 56.6，前值 55.1

新訂單指數報 52.8，前值 55.5

僱傭指數報 43.3，前值 50.7

供應商交貨指數報 49.5，前值 49.6

存貨指數報 49.6，前值 55.4

物價指數報 57.4，前值 58.3

未完成訂單指數報 49.4，前值 49.1

新出口訂單指數報 50.4，前值 53.6

進口指數報 49.3，前值 53.7

庫存景氣指數報 55.3，前值 62.2

圖：ISM

觀察指數細項，僱傭指數降至 43.3，從擴張掉入萎縮，創 2020 年 7 月以來新低，單月暴跌 7.4 個點，凸顯美國就業市場動能正在減弱。

美國去年 12 月僱傭指數降至 43.3，從擴張掉入萎縮，創 2020 年 7 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

去年 12 月的新低單指數自去年 11 月的 55.5 跌至 52.8，創 3 個月新低，單月下跌 2.7 點，表明需求前景回落。該指數在去年 9 月時僅有 51.8，為去年全年最低。

去年 12 月的商業活動指數自 11 月的 55.1 回升 1.5 個點至 56.6，表明擴張加速。該指數在 ISM 製造業數據中對應其工廠產出的指數。

值得注意的是，去年 12 月價格指數下跌 0.9 個點至 57.4，創 5 個月新低。數據表明成本仍在上升，但漲幅較去年前幾個月進一步放緩。

另外，去年 12 月存貨指數自跌至 49.6，陷入萎縮區間、庫存景氣指數也大跌 6.9 個點，從去年 11 月的 62.2 降至 55.3。最新數據表明庫存減少，供應商也因此看到供需之間的平衡有所改善。與上述指數相對的是未完成訂單指數，自去年 11 月的 49.1 生至 49.4，仍處在萎縮區間。

分析指出，美國去年 12 月 ISM 非製造業指數低於經濟學家普遍預期，服務業的持續疲軟將引發外界對美國經濟更廣泛放緩的擔憂。本州早些時候，ISM 製造業數據顯示，製造業已經連續 14 個月陷在萎縮區間。

ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示：「人們對經濟不確定性、地緣政治事件和勞動力限制感到擔憂。整體而言，2024 年服務業應該繼續沿著成長的道路前進。」