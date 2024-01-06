美去年12月ISM非製造業指數降至50.6 創3個月來最大跌幅

美國 ISM 周五 (5 日) 公布最新數據顯示，去年 12 月非製造業指數從前月的 52.7 降至 50.6，創 3 個月以來最大跌幅，遠低經濟學家預期的 52.6。雖然該指數仍位在 50 榮枯線上，但卻是去年第二低。
美國去年 12 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 56.6，前值 55.1
- 新訂單指數報 52.8，前值 55.5
- 僱傭指數報 43.3，前值 50.7
- 供應商交貨指數報 49.5，前值 49.6
- 存貨指數報 49.6，前值 55.4
- 物價指數報 57.4，前值 58.3
- 未完成訂單指數報 49.4，前值 49.1
- 新出口訂單指數報 50.4，前值 53.6
- 進口指數報 49.3，前值 53.7
- 庫存景氣指數報 55.3，前值 62.2
觀察指數細項，僱傭指數降至 43.3，從擴張掉入萎縮，創 2020 年 7 月以來新低，單月暴跌 7.4 個點，凸顯美國就業市場動能正在減弱。
去年 12 月的新低單指數自去年 11 月的 55.5 跌至 52.8，創 3 個月新低，單月下跌 2.7 點，表明需求前景回落。該指數在去年 9 月時僅有 51.8，為去年全年最低。
去年 12 月的商業活動指數自 11 月的 55.1 回升 1.5 個點至 56.6，表明擴張加速。該指數在 ISM 製造業數據中對應其工廠產出的指數。
值得注意的是，去年 12 月價格指數下跌 0.9 個點至 57.4，創 5 個月新低。數據表明成本仍在上升，但漲幅較去年前幾個月進一步放緩。
另外，去年 12 月存貨指數自跌至 49.6，陷入萎縮區間、庫存景氣指數也大跌 6.9 個點，從去年 11 月的 62.2 降至 55.3。最新數據表明庫存減少，供應商也因此看到供需之間的平衡有所改善。與上述指數相對的是未完成訂單指數，自去年 11 月的 49.1 生至 49.4，仍處在萎縮區間。
分析指出，美國去年 12 月 ISM 非製造業指數低於經濟學家普遍預期，服務業的持續疲軟將引發外界對美國經濟更廣泛放緩的擔憂。本州早些時候，ISM 製造業數據顯示，製造業已經連續 14 個月陷在萎縮區間。
ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示：「人們對經濟不確定性、地緣政治事件和勞動力限制感到擔憂。整體而言，2024 年服務業應該繼續沿著成長的道路前進。」