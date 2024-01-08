WSJ爆料 馬斯克長期吸毒 引發公司高層擔憂

世界首富、工作狂人、矽谷鋼鐵俠...... 美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 、SpaceX 執行長馬斯克曾被貼上種種標簽，如今又多了一個「癮君子」。

對於自己的喜怒無常和胡言亂語，馬斯克給出的理由是疲勞過度、患上抑郁症等，據《華爾街日報》最新爆料，這一系列古怪行為，馬斯克長期嗑藥可能是原因之一。

消息人士透露，馬斯克經常吸毒，這引發公司高層對公司營運的擔憂。

《華爾街日報》上周六（6 日）報導，目睹馬斯克吸毒的人和其他知情人士表示，馬斯克經常在世界各地的私人聚會上吸食迷幻藥、古柯鹼、搖頭丸等藥物，參加者要簽保密協議或交出手機才能入場。

與馬斯克關係密切人士說，馬斯克長期吸毒，尤其是吸食氯胺酮（K 粉），他們擔心這會戕害馬斯克的身體。

即使嗑藥未嚴重影響馬斯克的健康，這也會影響公司業務。非法使用毒品，很可能違反美國聯邦規定，影響 SpaceX 與美國政府數十億美元的合約。

知情人士透露，特斯拉前董事 Linda Johnson Rice 對馬斯克吸毒感到擔憂。馬斯克的行為多變，以及這種擔憂讓她感到非常沮喪，因此 Rice 才沒參加 2019 年特斯拉董事連任選舉。

馬斯克吸毒的報導引發熱議，馬斯克周日在 X 平台發文，表示與喜劇演員 Joe Rogan 吸了一口（大麻煙）後，他同意應美國國家航空航天局（NASA）的要求，進行三年隨機藥物測試，未發現任何微量毒品或酒精。

馬斯克的律師 Alex Spiro 則表示，馬斯克「在 SpaceX 定期接受藥物抽檢，從未有過檢測不合格的情況」。