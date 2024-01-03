美去年12月ISM製造業指數升至47.4 仍連續第14個月萎縮

美國 ISM 周三 (3 日) 公布數據顯示，受訂單減少影響，去年 12 月製造業指數仍處在 50 榮枯線下，為 14 個月連續萎縮，不過下滑速度有所放緩。

具體來看，美國去年 12 月 ISM 製造業指數報 47.4，略高於市場預期的 47.1，遠高前值的 46.7，延續自 2000-2001 年網路泡沬引發經濟衰退以來最長萎縮周期。

去年 12 月 ISM 製造業指數下滑速度有所放緩。(圖：ZeroHedge)

去年 12 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 47.1，前值 48.3

生產指數報 50.3，前值 48.5

僱傭指數報 48.1，前值 45.8

供應商交貨指數報 47.0，前值 46.2

存貨指數報 44.3，前值 44.8

客戶端存貨指數報 48.1，前值 50.8

價格指數報 45.2，前值 49.9

未完成訂單指數報 45.3，前值 39.3

出口訂單指數報 49.9，前值 46.0

原物料進口指數報 46.4，前值 46.2

圖：ISM

製造商去年 12 月受借貸成本高漲和商品需求下降困擾，讓一些公司重新考慮資本支出計畫。儘管 ISM 製造業指數仍顯示出萎縮，但其維持在表明經濟活動已穩定於疲弱水準的區間內。這份所謂的「硬資料」表明，占美國經濟比重 10.3% 的製造業正在緩慢前行。

隨美國聯準會 (Fed) 發出轉向降息的訊號，製造業採購經理對今年的前景更加樂觀。在 ISM 最新半年度經濟預測中，18 個製造業中有 15 個預估收入將增加，而資本支出料成長近 12%。美國經濟繼續擴張，去年第三季成長 4.9%，目前市場對 10 月至 12 月的第四季經濟成長預期高達 2%。

(圖：ZeroHedge)

觀察指數細項，新訂單指數從去年 11 月的 48.3 降至去年 12 月的 47.1，連續第 16 個月萎縮，不過生產仍在擴大，當月生產指數從先前的 48.5 升至 50.3。由於生產可能進一步改善，客戶端存貨指數在去年 11 月升至略高 50 榮枯線後回落至 48.1。

另外，需求低迷進一步壓低工業產品出廠價格，透露商品通縮可能會持續一段時間。去年 12 月製造業價格指數從去年 11 月的 7 個月高點 49.9 降至 45.2，降幅為 7 個月來最大。與此同時，當月供應商交貨指數從上月的 46.2 微升至 47.0，表明交貨加快。

就業市場方面，工廠就業人數有所回升，但在人員流失、凍結招聘和裁員等因素的影響下仍然疲軟。去年 12 月就業指數從去年 11 月份的 45.8 升至 48.1。分析師先前預估，12 月製造業就業崗位可能增加 5,000 個，因美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工成員回歸的提振作用消退。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 周三受訪時表示，今年將是相當好的一年，而去年以良好的基調畫下句點。他先前受訪時曾說：「預估未來將迎來強勁的一年。2024 下半年將比上半年更強勁。」