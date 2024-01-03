美去年12月ISM製造業指數升至47.4 仍連續第14個月萎縮

美國 ISM 周三 (3 日) 公布數據顯示，受訂單減少影響，去年 12 月製造業指數仍處在 50 榮枯線下，為 14 個月連續萎縮，不過下滑速度有所放緩。
具體來看，美國去年 12 月 ISM 製造業指數報 47.4，略高於市場預期的 47.1，遠高前值的 46.7，延續自 2000-2001 年網路泡沬引發經濟衰退以來最長萎縮周期。
去年 12 月美國 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 47.1，前值 48.3
- 生產指數報 50.3，前值 48.5
- 僱傭指數報 48.1，前值 45.8
- 供應商交貨指數報 47.0，前值 46.2
- 存貨指數報 44.3，前值 44.8
- 客戶端存貨指數報 48.1，前值 50.8
- 價格指數報 45.2，前值 49.9
- 未完成訂單指數報 45.3，前值 39.3
- 出口訂單指數報 49.9，前值 46.0
- 原物料進口指數報 46.4，前值 46.2
製造商去年 12 月受借貸成本高漲和商品需求下降困擾，讓一些公司重新考慮資本支出計畫。儘管 ISM 製造業指數仍顯示出萎縮，但其維持在表明經濟活動已穩定於疲弱水準的區間內。這份所謂的「硬資料」表明，占美國經濟比重 10.3% 的製造業正在緩慢前行。
隨美國聯準會 (Fed) 發出轉向降息的訊號，製造業採購經理對今年的前景更加樂觀。在 ISM 最新半年度經濟預測中，18 個製造業中有 15 個預估收入將增加，而資本支出料成長近 12%。美國經濟繼續擴張，去年第三季成長 4.9%，目前市場對 10 月至 12 月的第四季經濟成長預期高達 2%。
觀察指數細項，新訂單指數從去年 11 月的 48.3 降至去年 12 月的 47.1，連續第 16 個月萎縮，不過生產仍在擴大，當月生產指數從先前的 48.5 升至 50.3。由於生產可能進一步改善，客戶端存貨指數在去年 11 月升至略高 50 榮枯線後回落至 48.1。
另外，需求低迷進一步壓低工業產品出廠價格，透露商品通縮可能會持續一段時間。去年 12 月製造業價格指數從去年 11 月的 7 個月高點 49.9 降至 45.2，降幅為 7 個月來最大。與此同時，當月供應商交貨指數從上月的 46.2 微升至 47.0，表明交貨加快。
就業市場方面，工廠就業人數有所回升，但在人員流失、凍結招聘和裁員等因素的影響下仍然疲軟。去年 12 月就業指數從去年 11 月份的 45.8 升至 48.1。分析師先前預估，12 月製造業就業崗位可能增加 5,000 個，因美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工成員回歸的提振作用消退。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 周三受訪時表示，今年將是相當好的一年，而去年以良好的基調畫下句點。他先前受訪時曾說：「預估未來將迎來強勁的一年。2024 下半年將比上半年更強勁。」