日月光號召產學大聯盟千名師生 應援高雄在地籃球隊

近年半導體產業發展蓬勃，南部產業聚落成形，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光高雄廠成立產學大聯盟，與國立中山大學、國立屏東大學、國立屏東科技大學、國立高雄大學、國立高雄科技大學、文藻外語大學、正修科技大學、義守大學等，攜手 8 所學校，積極結合企業及學術力量，研發半導體先進技術，並透過合作專案，培育學生學用合一的能力，發展多元育才模式，緩解業界人才短缺的現狀。

日月光高雄廠今日邀請產學大聯盟的大專生，擔任一日神隊友，超過千名師生，聚在高雄巨蛋為在地高雄全家海神籃球隊加油，同學們的熱情與活力，讓現場賽事更加精彩刺激。

運動可以讓人感到心情的放鬆及愉悅，日月光長期支持運動賽事，鼓勵員工培養運動習慣，為了將運動風氣推動到校園，特別邀請產學大聯盟的學生，希望藉由觀賞球賽，逐步培養學生自然運動的風氣，搭起日月光與學子們的軟性溝通管道，深化品牌意象。

高雄廠以培育半導體人才為目標，自 2015 年起攜手校園，展開各項產學合作專案，包含實習專案、就業專班專案、半導體學院，以及封裝、環境、自動化技術研究等合作計畫，其中「大四實習生」及「菁英獎學金」，則為日月光與產學大聯盟主要推動的專案項目。

為了網羅優秀人才留在南部發展，高雄廠安排實習機會，自短期實習、學期實習，擴展至現階段的大四學年實習，提供學生更完整的職場體驗，達到畢業即就業的目標，自 2017 年至今，已累積近 900 名學生參與；以菁英獎學金獎助碩博學子，自 2018 年起，則進用逾 300 名學生，並依據學習計畫的培育制度，發展為工程專業人才，讓年輕夥伴有更多機會及管道在職場中嶄露頭角。

日月光成立產學大聯盟，串聯南部大專院校，結合產業、政府資源與校園豐厚的研究實績，引領學界掌握最新科技趨勢及產業脈動，導入半導體產業能量，深入專業力聚焦專才培力，極大化產學聯盟綜效。未來將持續拓展產學大聯盟範疇，鏈結東部與中部校園，持續提供就業機會，留住產業潛質人才，帶動半導體人力資本的健全發展，持續強化產業鏈的國際競爭力。