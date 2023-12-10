本週操盤筆記：超級央行週、美國11月CPI、主要經濟體PMI

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會 (Fed)、歐洲央行(ECB)、英國央行(BOE) 等央行公布利率決策，美國 11 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數報告。另外，包括美國在內等主要經濟體的採購經理人指數(PMI) 將陸續出爐。

本週操盤筆記 (1211-1215)

1.Fed、ECB 公布利率決策

Fed 將在 12 月 12 日至 13 日舉行今年最後一場貨幣會議政策，市場普遍預估 Fed 將連續第三次維持利率不變，該行過去數十年來最激進的升息週期已經結束，美債殖利率率下降趨勢將持續。芝商所 FedWatch Tool 顯示，市場已預估明年 3 月份 Fed 降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性為 45%。

富國銀行指出，Fed 基金利率可能已達到本輪週期的終值水準，儘管如此，通膨率尚未完全回落至 2%，Fed 主席鮑爾可能會在會後聲明中繼續「口頭升息」，強調進一步緊縮仍有可能。

此外，該行還認為，Fe「點陣圖」將趨於平緩，預估明年底的點陣圖中值將從 9 月的 5.125% 下降到 4.875%。

與此同時，ECB 將與 Fed 同日公布利率決策，市場預估 ECB 同樣會按兵不動。ECB 內部大鷹派 Isabel Schnabel 也在會議前夕表示不會在 12 月會議上升息，發出強烈的鴿派信號。

根據高盛 12 月 7 日的預測，ECB 將從明年 4 月起在每次政策會議上降息 1 碼，預估歐元區存款利率將從目前的 4% 降至 2025 年初的 2.25%。

2. 美國 11 月 CPI

美國將於 12 月聯邦公開市場委員會 (FMOC) 舉行會議前夕公布關鍵通膨報告。市場普遍認為，Fed 將在通膨降溫方面看到更多進展，據 FactSet 分析師一致預期，11 月份 CPI 年率將為 3.1%，較 10 月份的 3.2% 進一步放緩，按月來看增速與 10 月持平。

同時，分析師預計，不包含食品和能源的核心 CPI 年率將穩定在 4%，單月增速為 0.3%，與 10 月份的 0.2% 基本持平。

Interactive Brokers 高級經濟學家 José Torres 表示：「整體而言，通膨壓力正在明顯減弱。」他預估，汽車、電力和取暖成本以及汽油價格的下降，會進一步令 11 月份的整體通膨數據下降，而棘手的服務業通膨將是後續的留意重點。

Torres 認為，住房價格持續持續放緩證明未來服務業通膨有可能減速，他還預測，運輸和餐飲業的通膨數據也會有所放緩。

3. 主要經濟體 PMI

本週五 (15 日)，包含美國、歐元區、德國等主要經濟體在內的國家將公布 PMI 報告，另外日本的製造業短觀報告與展望將在週三公布。

另外值得注意是，甲骨文 (ORCL-US)、Adobe(ADBE-US) 兩大人工智慧 (AI) 相關科技股將公布財報，有望接力 Google 的 Gemini 大模型，繼續替美股 AI 狂潮注入強心劑。