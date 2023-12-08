美11月非農新增就業人數超預期升至19.9萬 Fed明年3月降息預期為時過早

美國最新公布數據顯示，11 月非農新增就業人數超預期成長，同時失業率下滑且單月薪資增幅小幅攀升，這些跡象皆表明潛在的就業市場強勁，也意味著市場對聯準會 (Fed) 最快會在明年 3 月降息的預期為時過早。

美國勞工部周五（8 日）公布數據顯示，11 月非農就業新增 19.9 萬人，高於市場預期的 18 萬人，前值為 15 萬人。當月失業率降至 3.7%，低於市場預期與前值的 3.9%，另外平均時薪年增速與上月持平，月增率則小幅成長。值得注意的是，就業重新加速有部分原因是好萊塢和汽車業罷工工人的回歸。

11 月非農就業新增 19.9 萬人，高於市場預期的 18 萬人。(圖：ZeroHedge)

11 月非農就業報告：

非農新增就業報 19.9 萬人，預期 18 萬人，前值 15 萬人

失業率報 3.7%，預期 3.9%，前值 3.9%

平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.0%，修正後前值 4.0%

平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

勞動參與率報 62.8%，預期 62.7%，前值 62.7%

此外，9 月非農新增就業人數下修 3.5 萬人，自 29.7 萬下修至 26.2 萬人，與前幾個月的狀況類似，不過 10 月人數未修正，仍保持 15 萬人。經調整後，9、10 月非農新增就業人數一共少了 3.5 萬人，薪資就業人數已經連續 9 個月遭下修。

前幾個月非農新增就業人數遭下修。(圖：ZeroHedge)

觀察新增就業人口組成，醫療保健、休閒和酒店、政府招聘，以及汽車工人聯合會 (UAW) 罷工解決後製造業的回升，推動了 11 月的就業增長，其他類別則表現出溫和成長或徹底下降，例如零售業。

另一方面，美國 11 月失業率報 3.7%，低於的 3.9%，也較 10 月的 3.9% 有所下滑，而失業工人人數實際上減少 21.5 萬人，降至 630 萬人。

美國上月失業率下滑至 3.7%。(圖：ZeroHedge)

美國上月失業率的下降部分得益於勞動力人數的成長，勞動力參與率進一步升至 62.8%，較預期和 9 月的 62.7% 均有所加速。

美 11 月勞動力參與率進一步升至 62.8%。(圖：ZeroHedge)

至於薪資方面，美國 11 月薪資增速小幅超過經濟學家預期，平均時薪月增 0.4%，高於預期的 0.3% 和 10 月的 0.2%，為今年內最快增速。不過按年來看卻放緩至 4%，符合市場預期，較上月的 4.1% 放緩至 4%。另外 11 月平均每周工時小幅增至 34.4 小時，較預期和上月的 34.3 回升。

專家看法

LH Meyer / 貨幣政策分析分析師 Derek Tang 表示，明年將從第一季開始多次降息的預期將降低，Fed 決策者將抓住這一點，呼籲外界保持耐心並延長高利率時間。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 資深美國經濟學家 Yelena Shulyatyeva 則表示，這些數據將讓 Fed 保持耐心，以確保通膨回到目標水準。

彭博分析師們則認為，非農就業人數的大部分成長來自政府、醫療保健和罷工的解決。但這些數據並不能反映就業市場的基本狀況，Fed 可能會忽略這些數據的優勢。分析師的觀點仍然是，Fed 可能會在明年 3 月開始降息。

市場反應

最新非農新增就業人數報告公佈後，交換合約顯示市場下調對 Fed 在明年的降息預期，12 月維持利率不變的機率略有上升。

外界普遍預計，Fed 官員下周開會時將維持借貸成本在 22 年來的最高水準。Fed 主席鮑爾一再反對明年初降息的可能性越來越大，他強調決策者將謹慎行事，但保留再次升息的選擇權。

截稿前，美股主要指數悉數由開盤的跌勢轉漲，道瓊工業指數漲近 130 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1%。