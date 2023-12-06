美11月ADP新增就業僅10.3萬人 市場押注Fed最快在明年3月降息

美國周三 (6 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，11 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 10.3 萬人，遠低於經濟學家預期的 13 萬人，10 月前值從 11.3 萬大幅下修至 10.6 萬人。數據透露美國就業市場降溫現象。

美 10 月 ADP 新增就業 10.3 萬人，遠低市場預期。(圖：ZeroHedge)

有分析認為，就業市場狀況緩和，加上通膨回落，讓金融市場相信聯準會 (Fed) 的貨幣政策收緊行動已經結束，而且最快可能在明年 3 月降息。目前市場預估 Fed 將在下周三的貨幣政策會議上維持利率不變。

根據芝商所 FedWatch Tool，市場預估 Fed 在明年 3 月貨幣政策會議上降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 54.9%，維持利率不變的機率為 37.2%。

(圖：芝商所)

就業人數放緩的同時，薪資增速也進一步降溫，11 月份留職者薪資較上年同期成長 5.6%，增速連續第 14 個月下滑，降至 2021 年 6 月以來的最慢成長水準；跳槽者的薪酬增幅為 8.3%，同樣為 2021 年以來的最小增幅，但兩項實質薪資成長速度仍遠高於 Fed 設定的通膨目標。

美國 11 月就業人數放緩的同時，薪資增速也進一步降溫。(圖：ZeroHedge)

不過在借貸成本高漲和價格壓力揮之不去的情況下，美國民間企業在 11 月縮減招聘規模。

按產業來看，服務相關行業就業有所成長，製造業下滑就業減少 14,000 人，其中教育與健康服務、貿易運輸和金融活動推動就業成長，分別增加 44,000、55,000 和 11,000 人。

與此同時，製造業、建築業就業人數繼續下滑，分別減少 15,000 人、4,000 人。值得注意的是，原本帶動新冠疫情後就業復甦的休閒和飯店業上月減少 7,000 個從業人員，為近 3 年來首次下滑。

帶動新冠疫情後就業復甦的休閒和飯店業上月減少 7,000 個從業人員，為近 3 年來首次下滑。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，在新冠疫情後的復甦過程中，餐廳和飯店是最大的就業創造者。但這種提振已經過去，該產業趨勢的回歸表明整體經濟將在明年出現更加溫和的企業招聘和薪資成長。