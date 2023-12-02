Fed傳聲筒：升息周期可能已結束 官員仍不願明確表態

《華爾街日報》(WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 周五 (12/1) 在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表談話前撰文表示，Fed 的升息周期可能已經結束，儘管官員們還不願意明確表態。

Timiraos 認為，在 12 月 12 日至 13 日舉行的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上，Fed 將連續第三次暫停升息，把利率維持在 5.25% 至 5.5% 的 22 年來最高，上次升息還是在今年 7 月。

文章指出，Fed 官員們其實越來越有信心，不需要繼續升息來抑制通膨。但是他們還不足以有信心到明確宣布升息已經結束，更不用說開始討論降息了。

所以 Fed 將在 12 月暫停不升息，同時維持 (鷹派傾向的) 前瞻指引，即下一次利率調整的方向更有可能是升息、而非降息。

Timiraos 表示，Fed 官員們希望看到更多證據表明單月通膨數據保持降溫趨勢，或者經濟與就業市場放緩的程度超出其預期。

因此，「緊縮偏見」將在 12 月會議上留存，官員們將重點留意「在多長內繼續發出仍有升息可能性的訊號」，而取消「緊縮偏見」才是開啟降息前的必要第一步。

文章還提到，官員們出於多種理由維持謹慎態度。首先，過去三年的經濟成長好到通膨預測非常棘手，所以他們不想倉促宣布對抗通膨任務已經完成。其次，Fed 也不想通過明確宣布加息結束，來鼓勵可能刺激經濟活動的市場反彈。

內容寫道：「Fed 官員特別希望避免在經濟仍平穩成長的當下，讓投資人產生更為激進的降息預期。官員們將希望看到更多證據來表明通膨率不會穩定在高於 3%。」

另一方面，其他歐美主流財經媒體都在本周發表評論文章稱，Fed 尚未準備好開始談論降息。

儘管近期經濟數據顯示通膨和經濟正在同步降溫，Fed 的任務可能即將完成，但決策者仍對過早公開宣布停止緊縮行動持謹慎態度，更想防範市場產生激進降息預期。

不過，本周包括 6 位明年 FOMC 票委在內的 Fed 官員講話，確實是讓市場感受到了其基調正在轉變，可能正逐步接近市場長期以來的討論——Fed 何時開始降息？

