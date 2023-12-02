Fed主席鮑爾潑冷水：重申央行謹慎行事 談論降息為時過早

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (12/1) 參加給市場預期央行在明年上半年降息的期盼澆了一盆冷水，他表示聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將利率保持在 22 年新高的情況下會謹慎行事，也還保留進一步升息的選擇。

鮑爾周五在亞特蘭大的史培曼學院 (Spelman College) 發表談話時說：「到目前為止，Fed 正在謹慎推進，因為緊縮不足和緊縮過度的風險正變得更加均衡。現在就斷定我們的立場已經達到足夠的限制性、或者猜測政策何時可能寬鬆，還為時過早。」

鮑爾認為，目前通膨水準仍然「遠高於」Fed 的目標，不過正朝著正確的方向發展，因此現在正確的做法是謹慎行事，按照經濟數據來推進政策，但如果時機合適，Fed 會準備進一步升息。

另一方面，決策者仍然認為經濟前景的不確定性「超乎尋常的高」，這是官員們堅持認為利率可能仍需要上升的一個因素。

他也表示，政策利率已進入了限制性區間，這意味著緊縮的貨幣政策正在給經濟活動和通貨膨脹帶來降溫壓力。不過貨幣政策對經濟狀況的影響滯後，緊縮的全部效果可能尚未被感受到。

有分析認為，鮑爾上述這句話暗示 Fed 官員將在 12 月 12 日至 13 日的貨幣政策會議上保持利率穩定，以便有更多時間評估經濟狀況。

然而，他仍強調可能升息的選擇，這與本周里奇蒙聯儲銀行總裁巴金 (Thomas Barkin)、Fed 理事鮑曼(Michelle Bowman) 發表的觀點一致，他們認為若通膨難退燒會支持進一步升息。

值得注意的是，鮑爾談到「軟著陸」的大致輪廓似乎正在形成，儘管支出和經濟增速放緩、物價壓力減弱，不過就業市場仍然強勁。

市場分析指出，鮑爾的言論在一定程度上證實了這樣一種觀點，即 Fed 至少已經結束升息，因為自去年 3 月以來的一系列緊縮政策讓經濟成長降溫。

另外，市場對近期可能降息的關注，是因本周 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 的言論而升溫。這位鷹派的理事表示，如果通膨繼續走低，Fed 將願意考慮降息。他引用了貨幣政策指導方針，呼籲在通膨降溫時降低政策利率。

市場反應

鮑爾談話後，美股主要指數全面走高、美債 10 年期殖利率和美元指數跌幅加深。LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 指出，市場認為鮑爾此次談話是在向鴿派陣營靠攏。

此外，鮑爾談話前，有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 記者撰文指出，Fed 的升息周期可能已經結束，儘管官員們還不願意明確表態。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 270 點或近 0.8%，暫報 36,221.40 點、那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.4%，暫報 14,282.99 點、標普 500 指數漲近 0.5%，暫報 4,590.40 點、費城半導體指數跌近 0.3%，暫報 3,737.30 點。美國 10 年期公債殖利率跌至 4.23%，美元指數跌至 103.16。

根據芝商所 FedWatch Tool，市場對 Fed 最快在明年 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的預期升至近六成(此前約四成)，維持利率不變的機率僅約三成，剩下一成不到的機率認為會降息兩碼(50 個基點)。

