美眾院委員會：須強化對中國技術出口措施 防止外流

根據路透報導，美國眾議院周四 (7 日) 公布的一份報告顯示，美國必須立即採取行動，加強對現有規定執行並增加新的規定，阻止「美國敏感技術向中國外流」。

拜登政府曾多次努力阻止可強化中國軍事的美國尖端技術流入中國，但在有跡象表明技術繼續流入北京之際，眾議院外交委員會 (House Committee on Foreign Affairs) 希望採取更嚴格的措施。

報告中舉例說，美國應拒絕向所有受限制的對中國出口發放許可證，因為如果中國接收到這些產品，將對國家安全構成風險。目前一些許可證是逐案審批，允許美國技術進入中國。該報告還表示，美國商務部貿易限制名單上的公司不應允許使用雲端服務。

與此同時，該報告還提到試圖彌補規則實施過程中的漏洞。其內容指出，當一個公司或實體被添加到實體清單 (Entity List) 時，應該添加整個公司結構，而不是特定的相關子公司。

報告舉例說，中國人工智慧公司商湯科技在 2021 年告訴投資人，其北京子公司被列入實體名單沒有重大不利影響。有消息指出，商湯科技已能透過其他子公司購買晶片並使用雲端服務。

該份眾議院的報告還呼籲對商務部負責出口管制的工業暨安全局 (Bureau of Industry and Security) 進行改革。

美國眾議院外交委員會主席麥考爾 (Michael McCaul) 表示：「如果美國決心勝過中國，監管出口管制的僵化的許可官僚機構必須擺脫冷戰後的自由貿易思維。」

對於上述報導，美國商務部發言人沒有立即發表評論。美國眾議院委員會會與商務部官員的聽證會定於下周二 (12 日) 舉行。