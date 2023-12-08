〈美股早盤〉美11月非農超預期 澆熄Fed明年初降息希望 主要指數開低

美股主要指數周五 (8 日) 開低，原因是美國 11 月非農就業人數大超預期，暗示就業市場仍有彈性，打壓市場對聯準會 (Fed) 於明年 3 月降息的希望。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美國最新公布數據顯示，11 月非農新增就業人數成長至 19.9 萬人，高於市場預期，與此同時失業率意外降至 3.7%、勞動參與率小幅上升且該月薪資增速也打敗市場預期。

數據公布後，美國公債殖利率攀升，因就業數據支撐市場對 Fed 明年降息的猜測可能太過頭。對利率敏感的兩年期公債殖利率短線拉升 10 個基點，至 4.7%、美元指數也走高。

Lombard Odier 資產管理公司的分析師 Florian Ielpo 表示，11 月的非農報告將讓 Fed 有理由不在 3 月份降息——因此，Fed 應該大幅重新審視自己的押注。

英國嘉信理財的分析師 Richard Flynn 認為，今天超預期的就業報告向投資人表明勞動力市場的需求仍然強勁，可能破壞大眾對 Fed 將儘早 (而非延後) 降息的希望。本月的就業報告並沒有反映出該市場可能希望的降溫，因此可能會影響對 Fed 未來幾個月政策的預期。

Toggle AI 分析師 Giuseppe Sette 指出，這份非農就業報告讓 Fed 處於觀望狀態，在就業市場強勁的情況下並不急於降息——事實上，降息可能為時過早。數據表明，就目前而言，經濟放緩尚未對勞動力市場產生影響。



截至台北時間周五（8 日）22 時許：

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 0.61%，至每股 927.85 美元

博通發布的上季業績顯示，其第四季調整後每股獲利暴 11.06 美元，高於分析師預期；整體營收為 93 億美元，年增 4.1%，超出分析師預期。該公司預估，AI 運算的快速擴張將有助於抵消其銷售放緩。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 0.58%，至每股 468.67 美元

路透周五援引知情人士消息報導，美國晶片巨擘輝達將於下周一 (11 日) 在越南河內舉行的會議上，與該國科技公司和當局討論半導體合作協議。報導指出，越南這個東南亞國家擁有大型晶片組裝工廠，其中包括英特爾 (INTC-US) 全球最大工廠。該國正試圖擴展到晶片設計甚至晶片製造領域，因為美國和中國之間的貿易緊張局勢為越南在這一戰略產業創造了機會。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.10%，至每股 194.07 美元

印度最大的企業集團塔塔集團計畫建設該國最大之一的 iPhone 組裝廠；此舉有望加速蘋果在印度的製造業擴張；據知情人士透露，該工廠可能會有大約 20 條裝配線，並在兩年內雇傭 5 萬名工人，目標是在 12 至 18 個月內投入運營。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月非農新增就業報 19.9 萬人，預期 18 萬人，前值 15 萬人

美國 11 月失業率報 3.7%，預期 3.9%，前值 3.9%

美國 11 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.0%，修正後前值 4.0%

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 11 月勞動參與率報 62.8%，預期 62.7%，前值 62.7%

美國 12 月密大消費者信心指數預期 62.0，前值 61.3

美國 12 月密大消費者一年通膨預期 4.3%，前值 4.5%

美國 12 月密大消費者五年通膨預期 3.1%，前值 3.2%

華爾街分析：

美銀策略師 Michael Hartnett 說，美股將在明年第一季受到影響，因為債券價格上漲將暗示著經濟成長放緩。他還指出，殖利率下降是本季股市上漲的主要催化劑之一，然而進一步下降到 3% 將意味著經濟的「硬著陸」。

花旗環球財富 (Citi Global Wealth) 投資長兼投資主管 David Bailin 表示，隨著通膨趨勢下降、經濟保持彈性和獲利反彈，股市在明年進一步上漲的時機已經成熟——這增加那些仍然坐在場外、緊握現金不放的投資人的機會成本。