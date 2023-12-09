美12月密大消費者信心指數彈升至69.4 一年通膨預期創逾兩年新低

美國密西根大學周五 (8 日) 公布初步調查顯示，12 月消費者信心指數大幅反彈，其他指數也紛紛遠超預期，值得注意的是消費者對一年通膨預期的降幅創 22 年來最大，創 2021 年 3 月以來新低，另外 5 年通膨預期也有所下滑。

密大調查顯示，12 月消費者信心指數初值超預期反彈。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 12 月密大消費者信心指數初值升至 69.4，遠超經濟學家預期的 62.0，也高於前值 61.3，為 4 個月來新高；現況指數初值升至 74.0，遠超經濟學家預期的 68.5 和前值 68.3，寫 4 個月新高；預期指數初值飆升至 66.4，大幅高過經濟學家預期的 57.0 和前值 56.8，為 7 月以來新高。

至於備受矚目的通膨預期方面，密大調查顯示消費者對 1 年通膨預期降至 3.1%，遠低經濟學家預期的 4.3%，也低於前值 4.5%，為 2001 年 10 月以來最大降幅；5 年通膨預期則降至 2.8%，與去年 9 月以來的新低持平，遠低經濟學家預期的 3.1% 和前值 3.2%。

一年通膨預期的降幅創 22 年來最大，創 2021 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

觀察密大調查報告，五個指數組成部分全部上漲，短期和長期商業狀況前景的漲幅均超過 24%。

(圖：ZeroHedge)

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，整體而言，消費者對經濟的信心比過去幾個月有所增強，這可能會替支出提供一些支撐，儘管就業市場略有疲軟。然而，消費者仍然感到受到高物價影響。

雖然許多商品和服務的成本仍然居高不下，使消費者的信心遠低於疫情前的水準，但汽油價格自 9 月底以來一直在穩步下降。值得注意的是，影響美國民眾通膨預期的汽油價格是今年以來最低。

此外，消費者對自己財務狀況的看法升至三個月來的高點。儘管借貸成本上升，但該密大的報告顯示，耐久財的購買狀況升至 2021 年 6 月以來的最高。