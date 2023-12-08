Cybertruck奇特外觀與材質設計 引起專家質疑安全問題

路透周五 (8 日) 報導，特斯拉 Cybertruck 的棱角設計讓安全專家擔心，這種電動皮卡堅硬的不銹鋼外殼設計可能會傷害行人和騎自行車的人，並損壞道路上的其他車輛。路透採訪數名汽車安全領域的教授和官員，讓他們觀看 Cybertruck 進行碰撞測試的影片。

特斯拉在 11 月 30 日的一次活動中直播的碰撞測試影片在社群媒體上引起了廣泛討論。接受路透採訪的專家表示，他們需要碰撞測試資料才能得出關於安全性的確切結論。

特斯拉強調 Cybertruck 保護駕駛的安全性

特斯拉先前宣傳 Cybertruck 的結構可以吸收碰撞時的衝擊力。特斯拉老闆馬斯克本周二在社群媒體上表示，對於乘客和行人來說，Cybertruck 比其他卡車更安全，他「非常有信心」。

他還曾提到，Cybertruck 的不銹鋼材料甚至破壞形成面板的衝壓機器，以此來宣傳該款電動皮卡車的強韌性。

特斯拉當時在 Cybertruck 發表會上表示，冷軋不銹鋼車身面板的設計可以在碰撞時吸收衝擊力。前面和後面的結構都有吸收能量的肋骨，有助於消散能量，在側面撞擊時，車門表面承受了大部分的碰撞負荷。

路上行人與其他車輛駕駛卻陷入危險

美國高速公路安全保險協會 (IIHS) 前主席 Adrian Lund 認為最大的問題是，如果 Cybertruck 真的用厚不銹鋼讓外殼變得非常堅硬，一旦不小心頭撞到一定會受傷。該協會的汽車碰撞測試是該產業標準。

喬治華盛頓大學 (George Washington University) 汽車安全教授 Samer Hamdar 提出碰撞時對有限的「潰縮區」(crumple zones) 擔憂，但他補充說，其他功能可能會彌補這一點。「潰縮區」是汽車的一部分，在碰撞中變形，以更安全地吸收撞擊的能量。

Hamdar 說：「可能會有一種減震機制，它將限制你有一個有限的潰縮區。」

加州大學柏克萊分校安全運輸研究中心主任 Julia Griswold 表示，她對特斯拉發佈的碰撞測試影片感到「震驚」，指出卡車的重量和高加速度發出了危險訊號。

另一方面，特斯拉尚未表示是否會在歐洲銷售 Cybertruck，但其首席工程師本月對汽車出版物 TopGear 表示，歐盟旨在通過限制汽車外部突出部分來保護行人的安全規定，可能會使其難以在歐洲銷售。

總部位於布魯塞爾的非營利性組織歐洲運輸安全委員會 (ETSC) 在一份聲明中說：「我們希望特斯拉不要把這款車帶到歐洲，這樣一輛體積、功率和重量都很大的汽車在碰撞時對行人和騎自行車的人來說是致命的。」

對於上述報導，特斯拉並未立即回應安全專家提出的置評請求。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周五盤前股價小跌 0.28%，每股暫報 241.96 美元。

Cybertruck 的售價為 60,990 美元起，不會像特斯拉的 Model Y 那樣大批量生產，但馬斯克表示，到 2025 年，特斯拉可能會達到每年約 25 萬輛 Cybertruck 的產量。