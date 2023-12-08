路透：日本消費疲軟可能延後日銀退出寬鬆政策

路透周五 (8 日) 援引知情人士消息報導，近期消費疲弱已成日本銀行 (日本央行 / BOJ) 決策者擔憂的新問題，暗示市場對央行即將升息的預期可能被誇大了。

在日銀總裁植田和男昨表示央行將在年底和明年面臨「更具挑戰性」的局面後，市場預估日銀即將改變政策，日元和日本公債殖利率跳升。

植田和男的言論被市場斷章斷義

但是，消息人士指出，植田和男的言論被市場斷章斷義解讀，並非暗示政策即將轉變。植田和男的言論是在回應一位議員有關他自 4 月出任日銀總裁以來所面臨挑戰的提問時發表的。

知情人士表示，植田和男無意發出任何有關政策調整時機的信號，政策調整的時機仍懸而未決。

不過可以肯定的是，日銀的目標是將短期利率從負值區間拉出來，因為一年多以來，通膨率一直高於 2% 的目標。另外薪資持續上漲的前景也加大了日本通膨持續觸及目標的可能性，從而達到日銀替結束多年超寬鬆政策所設定的前提條件。

日銀副總裁冰見野良三 (Ryozo Himino) 本周三曾表示，退出超寬鬆政策，如果操作得當，將為經濟帶來好處，暗示數十年超低利率可能即將結束。

但考慮到日本脆弱的經濟，時機仍然非常不確定。知情人士表示，部分日銀決策者對近期消費疲軟的跡象感到擔憂，因薪資漲幅尚未足以抵消生活成本上升的影響。

消費疲弱是大問題 通縮壓力有再度抬頭風險

而日本周五公布的資料顯示，由於消費者和企業支出雙雙萎縮，日本經濟第三季的萎縮幅度比最初估計的要大，折合年率萎縮 2.9%。這表明日本國內需求不夠強勁，不足以抵消全球對日本出口需求疲軟帶來的拖累。

另一分數據顯示，10 月份家庭支出較去年同期下滑 2.5%，經通膨調整後的實質薪資年增幅下降 2.3%，為連續第 19 個月下滑。

知情人士稱，消費疲弱是個大問題，因為這可能促使企業再度開始降價。他指的是困擾經濟多年的通縮壓力再度抬頭的風險，因此如果發生這種情況，提前退出目前貨幣政策將是不可能的。

日銀目前的樂觀預測是基於這樣的假設：薪資成長將會加速，給家庭帶來更多的購買力，從而允許企業繼續提高價格。

不過知情人士認為，日銀給出的訊號一直堅定不移，那就是將維持超寬鬆政策，直到這個正向的薪資 - 通膨周期啟動。日本經濟的強勁尤其重要，因為負利率結束後，短期利率可能還會有幾次上調。

日銀下次會議將於 12 月 18 日至 19 日進行利率評估，隨後將於 1 月 22 日至 23 日舉行更重要的會議，屆時理事會將公布新的季度經濟成長和物價預測。

其中可能影響日銀退出政策時機的關鍵數據包括定於 12 月 13 日公布的短觀商業信心調查，以及定於 1 月中旬舉行的地區分行經理會議。

政策正常化腳步近了 但本月不會有重大變動

荷蘭國際集團 (ING) 分析師在一份研究報告中寫道，看起來日銀正在替逐步正常化的政策鋪平道路，並向市場發出一個信號，表明時機正在臨近。然而，由於這些言論是在日銀會議之外發表的，預料本月不會有任何突然的重大政策變化。

該名分析師認為，在沒有事先溝通的情況下，植田和男不太可能調整政策，因此最有可能的升息時間將是明年 6 月。

消息人士則稱，目前日銀將繼續發出微妙的暗示，暗示負利率可能即將結束，但不會就何時結束發出太多信號。