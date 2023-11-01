〈美股早盤〉Fed利率決策將揭曉 美放慢長債發售殖利率走低 主要指數開高

投資人靜待稍晚聯準會 (Fed) 工布最新利率決策，同時密切留意企業財報最新消息，美股主要指數周三 (1 日) 開高。另外在財政赤字不斷擴大的情況下，美國財政部放慢長債增發步伐，美債殖利率走跌。

截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.6%。

美國 10 年期公債殖利率下滑 6 個基點至 4.87%、30 年期公債殖利率下滑 10 個基點至 4.9901%。美國財政部周三宣布，第四季在融資操作債券發行規模為 1,120 億美元，較第三季增加 90 億美元，但低於市場預期的 1,140 億美元。

具體來看，美財政部將拍賣 480 億美元 3 年期公債、400 億美元 10 年期美國公債、240 億美元 30 年期公債。其中美國放慢 10 年與 30 年期債券增發速度，20 年期則持穩。美國表示下一季有可能再度提高附息債券發行規模。

經濟數據方面，有「小非農」之稱的 10 月 ADP 報告顯示，當月新增就業人數為 11.3 萬人，遠低經濟學家預期的 15 萬人，但高於前值 8.9 萬人。

值得注意的是，10 月薪資年增 5.7%，連續第 13 個月下滑，創 2021 年 10 月以來新低；另外跳槽新公司的人薪水年增 8.4%，是 2021 年 7 月以來最小增幅。兩項實質薪資增速仍遠高 Fed 設定的通膨目標。

投資人接下來的目光焦聚焦在 Fed 於台灣時間周四凌晨兩點公佈的最新利率決策，還有 Fed 主席鮑爾在會後記者會發表的談話。

分析認為，鮑爾的談話可能會造成股市波動，尤其是在過去 6 周金融狀況非常緊張的局勢下，這使得高盛美國金融狀況指數寫下一年多以來新高。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 帶領的團隊預估，最近金融市場緊縮的住況對經濟造成的影響約等於升息 1 碼 (25 個基點)4 次。他指出，美債殖利率的上升是由於對中性利率的重新評估和期限溢價的上升推動，因此看起來短期內不太可能逆轉。

雖然 10 月通常是美股波動最大的月份，1929、1987、2008 年都曾發生股市暴跌，但 11 月歷來是美股表現第二強勁月份，僅次於 4 月。

根據 Stock Trader"s Almanac 數據，11 月是美股最好的 6 個月開始，原因是公司和退休金計劃的股票回購往往從 11 月 1 日開始增加，另外共同基金的稅收損失回收截止日期通常是 10 月 31 日，而個人納稅的稅收損失回收截止日期則是年底。

截至台北時間周三（1 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.52%，至每股 203.89 美元

馬斯克本周二表示，特斯拉的目標是每年生產 20 萬輛電動皮卡 Cybertruck。該公司早些時候表示，該公司有能力每年生產超過 12.5 萬輛 Cybertruck。馬斯克補充道，到 2025 年，這一數字有可能提高到 25 萬輛。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 0.83%，至每股 303.78 美元

歐洲資料保護委員會 (European Data Protection Board, EDPB) 周三 (1 日) 表示，已同意將非歐盟成員國挪威對臉書和 IG「定向廣告」實施的禁令擴大到歐盟和歐洲經濟區的所有 30 個國家。這對擁有上述兩個社群媒體平台的母公司 Meta Platforms 來說無疑是一大打擊。

CVS(CVS-US) 早盤下跌 3.62%，至每股 66.51 美元

CVS 周三布的第三季調整後獲利和營收超出華爾街的預期，部分原因是該公司醫療服務業務的強勁收入。CVS 該季銷售額為 897.6 億美元，較去年同期成長近 11%；淨利潤為 22.7 億美元，合每股 1.75 美元，去年同期淨虧損 34 億美元或每股 2.59 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 ADP 新增就業人數報 11.3 萬，預期 15 萬，前值 8.9 萬

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 報 46.8，預期 50.0，前值 49.8

美國 10 月 ISM 製造業指數報 46.7，預期 49.0，前值 49.0

美國 9 月 JOLTs 職位空缺數報 955.3 萬，預期 925 萬，前值 961 萬

華爾街分析：

美股的最新一輪下跌加上財報季迄今為止的穩健表現，讓標普 500 指數成份股公司的估值進一步接近歷史平均水準。摩根資產管理的 David Kelly 表示，這一疊加影響替投資人提供一個考慮價值股的契機。不過其對大型科技股持謹慎觀點，因為這些公司的本益比相較於歷史水準仍然很高。

高盛集團首席全球股票策略師表示，過去十年美股的顯著跑贏不太可能在未來十年重演。Peter Oppenheimer 在一份報告中寫道，這種出色表現在一定程度上反映出美國在技術領域的領先地位以及少數大公司對市場的主導地位。