Netflix廣告版方案訂閱用戶達1500萬 服務將升級

美國串流媒體巨擘 Netflix 周三 (2 日) 表示，其成本更低、有廣告版本的訂閱方案在全球累積 1,500 萬月活躍用戶(MAU)。該數字是 Netflix 今年 5 月公布最新數據的兩倍，自推出這項新訂閱服務以來用戶顯著成長。另外 Netflix 也將升級該方案，包括畫質提升、連看 3 集影集可以享 1 集沒廣告打擾、下載內容到自己的設備。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 周三盤中股價上漲 1.16%，每股暫報 416.46 美元。

Netflix 在推出廣告版訂閱方案的同時，還採取了打擊密碼共用的措施，以期在用戶成長放緩的情況下提高營收。

迄今為止，這一舉措已證明是卓有成效的。Netflix 第三季財報顯示新增 880 萬用戶，打敗華爾街分析師預期，同時還預估第四季 (本季) 的用戶數也會出現類似成長。

該公司新上任的廣告總裁 Amy Reinhard 周三表示，除 15 秒和 30 秒的廣告外，廣告商現在可以選擇投放 10 秒、20 秒和 60 秒的廣告，此舉將讓「世界各地的廣告商能夠利用多種形式」。

另外，廣告版本的訂閱用戶也可以期待一些新的功能。Netflix 表示，除 720p 之外，還將推出更高的 1080p 串流媒體解析度影片。而且從本周末開始，用戶還可以將電影和電視劇下載到自己的設備上。

值得注意的是，為吸引劇迷，自明年第一季開始，Netflix 將在用戶連續觀看 3 集影集後播放一集無廣告的影集。