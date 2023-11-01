FT：美眾院中國委員會擬提立法禁止購買中國無人機

據英國《金融時報》(FT) 報導，美國眾議院「中國問題特別委員會」(US House of Representatives China committee) 主席蓋拉格 (Mike Gallagher) 和民主黨籍眾議員克利什納穆希 (Raja Krishnamoorthi) 將於周三 (1 日) 提出禁止美國政府購買中國無人機的《美國無人機安全法案》(American Security Drone Act)。

報導指出，該法案不但是美國國會兩黨議員為防止中國技術危害國家安全的最新努力，也反映參議院情報委員會主席、民主黨人華納 (Mark Warner) 與共和黨籍參議員史考特 (Rick Scott) 提出的立法。

參議院在其版本的國防法案中包含了這一措施，但必須與眾議院版本保持一致，後者沒有任何禁止購買中國無人機的措辭。

該法案由維吉尼亞州共和黨人魏特曼 (Rob Wittman) 和康乃狄克州民主黨人柯特尼 (Joe Courtney) 共同簽署，而且該法案還將禁止地方和州政府用聯邦撥款購買中國無人機。

儘管《美國無人機安全法案》沒有具體點名中國公司，但將把矛頭對準全球最大商用無人機製造商中國大疆 (DJI)。這家總部位於深圳的集團的產品被美國各地從攝影師到當地執法機構廣泛使用。

市調顧問公司 Drone Analyst 的 David Benowitz 指出，該法案也將影響到中國道通智能 (Autel Robotics)，其在美國商用無人機市占為 7.8%，僅次於大疆的 58%。

前幾年，參議院在年度必須通過的國防法案中加入了有關中國無人機的內容，但這些努力未能進入國會通過的最終立法。眾議院「中國問題特別委員會」希望其法案能引起更多對這個問題的關注讓立法順利。

大疆先前對禁止購買中國無人機立法相當反對，不僅駁斥自家產品存在安全風險的說法，也說限制使用其無人機將增加安全成本，也會影響到使用其無人機和相關軟體的小公司。

國際無人駕駛飛行器系統協會 (Association for Uncrewed Vehicle Systems International, AUVSI) 宣導部門負責人 Michael Robbins 表示，美國議員們更加意識到中國無人機的安全威脅，尤其是在它們出現在烏克蘭戰場之後。

Robbins 指出，大疆無人機與美國之間的技術差距已經縮小，但美國公司處於不利地位，因為其中國競爭對手有政府補貼。