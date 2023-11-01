美10月ADP新增就業11.3萬人低預期 薪資增速降至兩年來最低

美國周三 (1 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，10 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 11.3 萬人，遠低於經濟學家預期的萬 15 人，但大幅高於前值 8.9 萬人。數據透露美國吃緊的就業市場開始出現鬆動跡象。

10 月小非農新增就業人數遠低預期。(圖：ZeroHedge)

薪資方面，10 月份在職者薪資年增 5.7%，連續第 13 個月下滑，創 2021 年 10 月以來最小年度增幅；跳槽者的薪資則年增 8.4%，是 2021 年 7 月以來最小增幅。不過兩項實質薪資增速仍遠高於聯準會 (Fed) 設定的通膨目標。

ADP 報告顯示薪資增速放緩至 2 年以來最慢。(圖：ZeroHedge)

按產業來看，教育和衛生服務新增就業 4.5 萬人，其他成長明顯的包括貿易、運輸和公用事業 (+3.5 萬人)、金融活動 (+2.1 萬人)、休閒和飯店業 (+1.7 萬人)。

幾乎所有的就業新增人數都來自於服務業，而商品生產僅貢獻 6,000 人。其中，規模介在 50-499 人的公司貢獻最大，新增 7.8 萬就業人數。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，10 月沒有哪個產業主導招聘，新冠疫情後的大幅加薪似乎已經過去。整體來看，儘管 10 月就業市場成放緩趨勢，但仍足以支撐強勁的消費者支出。

ADP 報告比非農就業報告早兩天公布，後者普遍預估新增就業人數為 17 萬人。近年來 ADP 與非農數據差異較大，9 月非農報告新增就業 33.6 萬人，遠超 ADP 報告的 3 倍多。