〈Arm科技論壇〉今年參展人數創新高 WOA方案將持續成長

Arm 今 (1) 日舉辦 Arm Tech Symposia 2023，台灣總裁曾志光表示，今年台北場與新竹場報名人數超過 2600 名，創下歷來最高報名紀錄，公司也擴大舉辦，展望 AI 時代，正攜手供應鏈將 AI 普及到各個領域與面向，同時看好 Window on Arm(WOA) 的方案會持續成長。

曾志光表示，Arm 今年參展人數創新高，象徵具備強大的全球生態系，應用從手機、穿戴裝置延伸到資料中心，隨著 AI 開始發酵，應用會逐步從雲端擴散至邊緣端，將持續支援各個產業落實 AI 應用，為消費者打造最好的產品與使用者體驗。

終端產品事業部產品管理副總經理 James McNiven 指出，Arm 目前看到不僅是 PC 將導入 AI，其他裝置也將陸續導入 AI，對 Arm 來說，公司主要扮演提供基礎算力架構，因此除了 CPU 外，GPU 與系統等也都會採用 Arm 指令集，同時投資軟體，藉此提供最好的服務給客戶。

另外，針對 RISC-V 競爭，James McNiven 指出，競爭一直以來都存在，也樂見良好的競爭，會讓 Arm 有機會檢視發展策略，而 Arm 致力於提供最好的生態系給客戶，讓客戶可以在自家平台開發，因此也不斷強化如 Cortex-X、Cortex-M 等架構 。

James McNiven 也強調，隨著 IC 設計與 IP 演變越來越複雜，客戶需求不再是個別 IP，而是一個擁有完整解決方案的平台，而 Arm 會是提供該平台的業者。