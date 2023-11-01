日本當局警告干預匯市 日元從一年低點上漲

日元兌美元匯率周三 (1 日) 收復部分失地，因日本當局警告干預匯市且投資人將焦點轉向美國聯準會 (Fed) 稍晚出爐的最新利率決策。

截稿前，美元兌日元貶值 0.27%，至 1 美元兌 151.2 日元，此前日本負責外匯事務的最高官員神田真人 (Masato Kanda) 發表了比平常更為尖銳的言論。

由於日本銀行 (日本央行、BOJ) 昨日將 10 年期政府債券 1% 的殖利率上限重新定義為參考利率而非硬性上限，日元隨之下滑，美元兌日元觸及一年高點。

因為這一調整令許多投資人感到失望，他們原本預估日本將加大力度退出超寬鬆貨幣政策。這還不足以縮小日本和其他國家之間債券殖利率的巨大差距，此為今年日元兌美元匯率下跌近 14% 的原因。

美銀全球研究全球經濟主管 Claudio Irigoyen 表示，就日銀標準而言，政策正常化速度相對較快，但相對於世界其它地區而言速度較慢。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 說：「市場肯定會試圖探尋財政部的紅線在哪裡」。

另一方面，Fed 將於台灣時間周四 (2 日) 凌晨兩點公布最新利率決策，經濟學家預估利率將維持不變。

投資人將仔細研究 Fed 主席鮑爾的言論，從中尋找利率將在目前 5.25% - 5.5% 的水準維持多久，以及是否有可能再次升息的線索。

其他市場方面，歐元區昨日公布數據顯示第三季經濟成長步入衰退和 10 月通膨下滑，歐元兌美元貶值 0.17%，至 1.0558 美元。分析認為，歐洲央行 (ECB) 的政策開始發揮作用。

美元指數周三美股盤前上漲 0.25% 至 106.765。自 10 月初觸及近一年高點 107.34 以來，由於經濟強勁成長帶動美國公債殖利率大幅上升，該指數一直橫盤整理。

分析師表示，美國債市和匯市可能發生的更大事件是美國財政部將美東時間上午 8 點 30 分宣布將如何透過債市替龐大的預算赤字融資。

