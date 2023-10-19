〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾談話 主要指數漲跌互現

市場靜待美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾談話，上周初領失業金人數遠低預期，支撐利率維持在高峰更久的觀點，美債殖利率升近 5%，美股主要指數周四 (19 日) 漲跌互現。另外特斯拉受黯淡財報影響早盤重挫逾 6%、Netflix 則因亮眼才報加持股價飆漲逾 14%。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 16 點或近 0.05%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.1%，標普 500 指數漲 0.04%，費城半導體指數跌近 0.7%。

美國公債殖利率繼續走高，此前美國上周初請失業金數據支撐市場對 Fed 將在更長時間內維持緊縮政策的猜測，即便 Fed 決定下個月維持利率不變。10 年期美債殖利率利率上升 4 個基點，至 4.96%，美元走勢持穩。

具體來看，美國上周初領失業金人數報 19.8 萬，遠低市場預期的 21.2 萬，也不及修正後前值 21.1 萬，為今年 1 月以來新低；上周續領失業金人數報 173.4 萬，高於市場預期的 171 萬，修正後前值為 170.5 萬。初領失業金數據表明，就業市場在利率上升的情況下依然強勁，此為美國通膨難降溫的潛在因素。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 表示：「最近幾天，美國公債沒有履行其避險角色，強勁的美國經濟數據掩蓋了對中東衝突加劇的擔憂。相反，投資人一直在尋求黃金和石油來避險地緣政治風險。」

其他經濟數據方面，美國 10 月費城聯準銀行總裁製造業指數報 - 9，遠低市場預期的 - 6.4，但較前值 - 13.5 有所反彈。此外該指數在過去 17 個月內第 15 次出現負值。

Fed 主席鮑爾將在台灣時間周五 (20 日) 凌晨 12 點發表談話，投資人緊盯其演說內容，從中找出未來貨幣政策動態的蛛絲馬跡。

除鮑爾外，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、費城聯準銀行總裁哈克、達拉斯聯準銀行總裁蘿根也將陸續發表談話，其中除波斯提克外，其他人在今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 均有投票權。

BMO Capital Markets 分析師 Ben Jeffery 說：「在我們繼續監測 5% 的 10 年期美債殖利率之際，新的數據未能實質性改變整體基調。我們懷疑，在 Fed 主席鮑爾發表評論之前，投資人將不願向任何一個方向推動交易。」

與此同時，交易員繼續密切關注最新的中東地緣政治事件。

作為遏制以色列和哈瑪斯戰爭並向加薩提供重要人道主義物資的廣泛努力的一部分，英國首相蘇納克、聯合國秘書長古特瑞斯和德國最高外交官正在訪問該地區。美國總統拜登表示，裝有食品等援助物資的卡車已準備好通過與埃及的拉法過境點進入加薩。

截至台北時間周四（19 日）21 時許：

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤下跌 1.12%，至每股 877.13 美元

英國《金融時報》(FT) 周四援引三名知情人士消息報導，中國政府正在考慮阻止美國晶片製造商博通以 690 億美元收購雲端運算公司 VMware。消息傳出後，VMware(VMW-US) 周四盤前股價重挫逾 7%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 6.55%，至每股 226.78 美元

特斯拉第三季營收達 234 億美元，年增 9%；淨利為 18.53 億美元，毛利率為 17.9%，均低於第二季；第三季度研發費用年增 58.39%，達到 11.61 億美元。特斯拉老闆馬斯克在財報電話會議上表示，擔心高利率對購車者的影響，公司正專注在高利率環境下讓電動車變得更便宜。

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 14.29%，至每股 395.65 美元

Netflix 第三季營收為 85.42 億美元，與 2022 年同期的 79.26 億美元相比成長 7.8%；淨利為 16.77 億美元，與 2022 年同期的 13.98 億美元相比成長 20%；每股獲利報 3.73 美元，而 2022 年同期為 3.10 美元。Netflix 第三季營收和每股獲利均超出華爾街分析師此前預期，另外該季全球流播放服務付費使用者總人數和全球新增付費訂戶人數也都超出預期。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.8 萬，預期 21.2 萬，前值 21.1 萬

美國上周初領失業金人數報 173.4 萬，預期 171 萬，前值 170.5 萬

美國 10 月費城聯準銀行製造業指數報 - 9，預期 - 6.4，前值 - 13.5

美國 9 月成屋銷售月增率前值 - 0.7%

美國 9 月成屋銷售總數預期 389 萬戶，前值 404 萬戶

華爾街分析：

美國知名基金經理 John Hussman 日前警告，美股定價過高，可能會暴跌 60% 以上。這位資深投資者和金融歷史學家在他最新的研究報告中表示：「市場估值處於美國歷史上三大泡沫極端之一，堪比 1929 年和 2000 年的峰值。前兩次不計後果的投機都以災難性的結局告終，目前的泡沫很可能以類似的方式破滅。」

有「新債王」稱號的 DoubleLine 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，美元儲備貨幣地位前景端視美國政府能否控制財政開支。岡拉克周三撰文提到，美國利率高漲以及高達 33.59 兆美元的發債規模持續上升，將損害美元繼續成為儲備貨幣的地位。