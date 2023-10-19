Fed褐皮書：美國經濟成長穩定或略有放緩 通膨溫和成長

美國聯準會 (Fed) 周三（18 日）公布截至 8 月 28 日至 10 月 6 日 12 個轄區調查的「褐皮書」報告顯示，大多數 Fed 管轄區的經濟活動幾乎或毫無變化，就業市場吃緊持續緩解且物價仍溫和成長，預估短期內經濟成長將略有放緩。

經濟活動方面，褐皮書顯示因物價和產品種類的差異，消費者支出參差不齊，特別是在一般零售商和汽車經銷商反映的消費方面。

總體而言，房價繼續以溫和的速度上漲；銷售價格漲幅低於投入價格，因為消費者對價格變得更加敏感，企業難以將成本壓力轉嫁給消費者。

企業預估未來幾個季物價將上漲，但漲幅將低於前幾季。另外幾個 Fed 轄區預估，未來價格大幅上漲的公司數量有所減少。

旅遊業活動繼續改善，不過一些 Fed 轄區報告顯示消費者的出遊成長略有放緩，同時少數地區指出商務旅行有所增加。

針對銀行業的調查報告則顯示，貸款需求略有下降。受訪者普遍認為消費者信貸品質穩定或健康，貸款拖欠率略有上升，但仍處於歷史低點。

至於房地產狀況幾乎沒有變化，待售房屋存量水準仍低。多位 Fed 的連絡人認為，製造業的前景在改善，不過製造業整體活動好壞參半。

就業市場方面，報告指出有所放緩，許多地區報告顯示就業機會小幅至溫和成長。報告寫道：「大多數地區的薪資成長依然溫和。許多地區的連絡人都表示，求職者對薪資待遇的抵觸情緒有所減少。有多份報告顯示，企業修改了薪酬方案以降低勞動力成本，包括允許遠端工作代替加薪、減少簽約獎金或其他加薪措施。」

褐皮書通常在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 每次開會的兩周前發布，內容為 Fed 對 12 個轄區的調查和訪談結果，由堪薩斯聯準銀行收集數據彙編成報告。