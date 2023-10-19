Fed哈克：貨幣政策有滯後效應 應暫停升息到明年再做決定

美國聯準會 (Fed) 今年是否繼續升息仍舉棋不定，有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 周三 (18 日) 撰文表示，今年擁有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權的費城聯準銀行總裁哈克 (Patric Harker) 表示，Fed 應該繼續暫停升息到明年初，因貨幣政策有滯後效應，儘管近期數據表明就業和消費市場恢復強勁，但更高的借貸成本仍將拖累經濟。

哈克認為 Fed 有可能等到明年初，再確定過去 20 個月以來的快速升息行動是否已經足夠遏制通膨。他說：「現在是我們應該稍等一下的時候，暫停升息可能延長，也可能不延長。但未來幾個月情況如何演變，讓我們拭目以待。」

哈克表示，雖然最近經濟數據不錯，但從企業傳來的報告一再表明，經濟可能正在放緩。例如，銀行業此前報告，大量企業貸款即將到期償還，如要續期就要面臨更高利息。銀行業擔心，其中有些企業及其商業模式無法在高利率環境下存活。

暫停升息訊號不斷 縮表仍在進行

Fed 上一次升息是今年 7 月，將聯邦基金利率目標區間升至 5.25% 至 5.5%，創下 22 年來新高。一些 Fed 官員過去幾周來不斷發聲，暗示在 10 月 31 日至 11 月 1 日的會議上利率可能按兵不動，意味著從 9 月會議開始的暫停升息舉措將延續。

另外，Fed 現在也在逐步縮減高達 8 兆美元資產負債表，去年 Fed 讓其持有的公債和住房抵押貸款債券 (MBS) 自動到期並未置換新債，縮表約 1 兆美元。縮表也是另一種形式的緊縮政策，因為財政部「借新還舊」時，就必須找到新的買家。

急不得！貨幣政策具有滯後性

哈克日前強調，貨幣政策具有滯後性，表示 Fed 的升息幅度大而且速度很快，認為貨幣政策落實到經濟運轉急不得。他說：「有所不為，其實就是有所為，我認為我們已經做了很多。」

根據會議紀錄顯示，哈克在 2017 年、2020 年和今年有投票權，投票時從未發出異議。哈克日前表示，7 月會議的升息決定是冒風險的，他需要看到經濟數據出現明顯好轉，特別是通膨加速的跡象，才會回頭繼續支持升息。

此前美國勞工部公布的 9 月就業報告顯示勞動力市場強勁，商務部本周二公布的零售資料也超出預期。與此同時，衡量通膨的各項指標自 6 月以來也繼續下滑，核心通膨 8 月最近 6 個月的年增率為 3%，比前 6 個月年增率 4.8% 有所下滑。哈克表示：「如果通脹彭續成長，我的表現就會和僅僅看到零售資料持續成長不同了。」

美債殖利率攀升成助力 降息要等到這個時間點

哈克還表示，近期長期公債殖利率不斷飆高，也讓他認為 Fed 已經在放慢經濟、打擊通膨方面做得足夠多。數據顯示，美國 10 年期公債殖利率率周二升至 4.899%，創下 16 年以來新高。

通常高昂的借貸成本將削弱投資與消費，進而反映到股市和其他資產價格。哈克表示，任何減少資金融通的行為，可以肯定其實質上也是在做貨幣政策的工作。他說，一旦通膨回落至距離 Fed 目標水準 2% 的「合理範圍內」，Fed 就應適當考慮降息。

但他表示「還沒有到那一步」，因為貨幣政策有滯後性。所以，如果通膨率回落到 2.5% 左右然後繼續下降，這種情況至少就會開始考慮是否應該開始降息。