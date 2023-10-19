Fed理事華勒：談論是否需進一步升息仍為時過早 可以先「靜觀其變」

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (18 日) 表示，在決定是否需要進一步升息之前，央行可以再等等並收集更多經濟數據，觀察美國經濟是繼續走強還是走弱。有分析認為，這是華勒發出的強烈訊號，暗示 Fed 不會在下次會議上升息，但很可能在之後升息。

華勒在替倫敦歐洲與金融中心 (European Economics and Financial Center) 準備的談話說道：「我相信我們可以等待，觀察經濟如何演變，然後再對政策利率的路徑做出明確的動作。我將仔細觀察數據，看看經濟的實際方面是否開始降溫，或者經濟名目方面的物價是否開始升溫。」不過他補充說：「到今天為止，下結論還為時過早。」

華勒表示自己正在觀察兩種情況，過去幾個月勞動力市場表現強勁，而通膨、資成長放緩，這一趨勢是正面的。如果這種情況持續下去，就可以保持政策利率穩定，讓經濟以預期的方式發展。

但他也說可能不得不考慮第二種情況，即需求和經濟活動繼續以最近的速度成長，可能給通膨帶來持續升溫的壓力，甚至阻礙 Fed 往 2% 通膨目標邁進的進程。他補充說，如果 Fed 不採取任何行動，將使其在通膨和長期物價穩定方面的成果面臨風險。

華勒說：「需要在政策利率方面採取更多行動，以確保通膨回到目標水準，並保持穩定的預期。」

降息方面，華勒在會上問答階段時表示現在討論還為時過早，只討論標準政策規則可能會採取的措施。他還說，自己懷疑中東衝突對美國經濟成長會有多大影響，除非它發展成一場更廣泛的衝突。

至於縮表，華勒預估 Fed 的資產負債表總額將減少 2 兆至 2.5 兆美元，而最終規模已經從去年的 8.96 兆美元的峰值減少了約 1 兆美元。

Fed 威廉斯與鮑曼：密切留意央行實現 2% 的通膨目標

與此同時，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日發表談話表示，利率必須在一段時間內維持在限制性水準，才能讓通膨達到決策者的目標。威廉斯在紐約皇后學院的演講說：「我們將堅持下去，以確保我們真正實現 2% 的可持續成長目標。」

另一方面，Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周三也發表談話表示，Fed「高度關留意」實現通膨目標。從華勒到 Fed 主席鮑爾等官員一直強調，物價必須回到 2% 的目標水準。

Fed 連番升息 美國經濟仍穩健

19 個月以來，美國央行已將基準貸款利率從接近於零的水準上調到 5.25% 至 5.5%，這是自 1970 年代末以來的最快的緊縮速度。然而如此快的緊縮速度令金融體系不安，今年 3 月份出現了一系列銀行倒閉，而 10 年期美國公債殖利率自 7 月份以來躍升約一個百分點。儘管如此，由於就業成長與消費強勁，經濟仍具有彈性。

數據顯示，美國今年的就業人數平均每月增加 26 萬人，另外上個月零售銷售超預期成長，同時工業生產也有所增強。雖然通膨已經放緩，但以 Fed 偏愛的指數衡量，剔除食品和能源，8 月份的 12 個月通膨率仍接近 4%。