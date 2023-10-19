FT：中國考慮推遲批准博通收購VMware

英國《金融時報》(FT) 周四 (19 日) 援引三名知情人士消息報導，中國政府正在考慮阻止美國晶片製造商博通以 690 億美元收購雲端運算公司 VMware。消息傳出後，VMware 周四盤前股價重挫逾 7%。

FT 報導指出，中國國家市場監督管理總局 (State Administration of Market Regulation, SAMR) 尚未批准該交易，且在美國總統拜登政府本周二推出更嚴厲的晶片管控措施後，可能會推遲批准該交易。

由於擔心中國推遲批准交易，VMware(VMW-US) 的周四盤前股價下跌 7.07%，每股暫報 154.50 美元；博通 (AVGO-US) 盤前股價上漲 0.50%，每股暫報 891.50 美元。對上述報導，上述兩家公司沒有立即回應，而中國國家市場監督管理總局也沒有回應。

據悉，中國對美國公司的並購審批現在需要與外交部和國務院進行額外磋商。

博通在去年 5 月表示將以 610 億美元的股權和其餘的債務收購 VMware，此為這家晶片製造商為實現業務多元化，向企業軟體領域邁出的最大、最大膽的一步。

博通在 7 月份表示，公司在澳洲、巴西、加拿大、歐盟、南非和台灣獲得合法的合併許可，並在所有必要的司法管轄區獲得了外國投資控制許可，仍預估這筆交易將在本會計年度完成。

另一方面，英國競爭和市場管理局 (CMA) 此前曾對該交易進行過調查，並在深入調查後批准了該交易。

博通今年還獲得歐盟反壟斷機構對該交易的批准，此前該公司提出幫助競爭對手邁威爾 (Marvell Technology) (MRVL-US) 的補救措施，使兩家公司能夠在同一水準上競爭。

值得注意的是，中國一直在密切留意涉及晶片製造商的交易。今年早些時候，英特爾 (INTC-US) 放棄以 54 億美元收購以色列代工晶片製造商高塔半導體 (Tower Semiconductor) 的交易，因為雙方的合併協議在沒有獲得中國監管部門批准的情況下到期。

