美國10年期公債殖利率飆升 創16年來新高

作為抵押貸款利率基準和投資人信心風向球的 10 年期美國公債殖利率周二 (3 日) 攀升至 2007 年以來新高。截稿前,美債 10 年期殖利率上漲逾 64 個基點,至 4.727%。另外,2 年期公債殖利率小幅上升至 5.115%,該值利率對美國聯準會 (Fed) 的利率政策相當敏感。

儘管美國國會議員上周六晚間在最後一刻通過暫時的支出法案避免政府關門,然而美債殖利率仍在攀升。雖然政府關門不僅會給美國經濟帶來負面影響,還可能造成美國信評下滑。

隨美債殖利率攀升,投資人在思索 Fed 的下一步利率政策,靜待本周陸續公布的經濟數據與官員談話。決策者曾暗示,今年還會升息一次並在更長時間內將利率保持在高峰。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 昨日談話表示,通膨依然過高,預估聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會進一步升息並將利率維持限制性水準上,好及時讓通膨恢復到 2% 目標。

另外 Fed 負責監管事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 同日也表示,留意收息與否並非這麼重要,更重要的是了解利率可能會在「一段時間內」保持高峰。有「鷹后」之稱的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也說今年可能會再次升息並維持高利率一段時間,不過她今年在 FOMC 沒有投票權。

然而,市場仍不確定何時以及是否會再次升息。今年還有兩次央行貨幣政策會議,分別在 10 月 31 日至 11 月 1 日、12 月 12 日至 13 日。根據芝商所 FedWatch Tool,11 月升息的機率僅有 25.7%,不過 12 月升息的可能性接近 45%。因此投資人正在密切留意 Fed 官員談話和本周陸續出爐的經濟數據。

美債殖利率飆升引發市場「債市義勇軍」「bond vigilantes」的討論。該詞是由經濟學家 Ed Yardeni 創造的術語,用來描述固定收益投資人因擔心美國債務而離開債市的影響。

持續高漲的財政赤字是借款成本上升的因素。今年公共債務已超過 32.3 兆美元,債務已升至國內生產毛額 (GDP) 的進 120%。

Yardeni 在一篇名為《Bond Vigilante Are On the March》的文章中寫道:「令人擔憂的是,不斷升息的聯邦預算赤字將創造出超過需求的債券供應,這種擔憂一直是債券義勇軍的入場提示。」

Yardeni 表示,這批義勇軍似乎已經完全控制美國公債市場,目前正在觀察高收益市場是否會成為下一個目標。他指望通膨放緩來阻止債券市場的震盪。