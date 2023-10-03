Fed主席鮑爾：美國經濟仍在努力克服新冠疫情的影響

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周一 (2 日) 在賓夕法尼亞州約克市與社區和商界領袖會晤時表示，美國經濟仍在應對新冠疫情 (COVID-19) 大流行的後果。在簡短的開幕致詞中，鮑爾並未評論當前的貨幣政策或經濟前景。

鮑爾說：「我們仍在經歷新冠疫情的另一面。醫療保健領域存在勞動力短缺、兒童保育服務持續困難，以及健康危機所加劇的其他問題。」

Fed 同日宣布將進駐社群媒體 Instagram 和 Threads，這意味著其社群媒體影響力擴大到七個平台。

Fed 主席鮑爾在其 Instagram 的第一篇貼文寫道：「大家好，我是鮑爾 (Jerome Powell)，我是 Fed 的主席。」他還提及，10 月是美國全國經濟教育月。

Fed 在一份聲明中表示，推出新帳號是希望增加新聞和教育內容的可得性和可用性。Fed 的公眾形象整體來說是嚴肅的，近年來其大力擴大對大眾影響力，其中包括約十年前開始定期舉行記者會，並於 2019 年推出一系列社區聆聽活動。

Fed 的 12 家地區聯準銀行半獨立於華盛頓總部，其中一些已經進駐 Instagram 等平台。例如新冠疫情期間，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 與大學生們一起主持一場 Instagram 直播，提供在大範圍疫情封鎖期間尋找工作的建議。

另外，紐約聯準銀行上個月創辦了一個 Instagram 帳號，將提供有關該機構工作為何等資訊、背後工作人員，以及承為經濟學家的諸多途徑。